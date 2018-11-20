Повідомили, скільки дерев вирізали в Луцьку

У Луцьку навесні активізувалися роботи з благоустрою міста.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор департаменту ЖКГрозповів, що підприємство «Парки та сквери Луцька» кронує дерева та видалило 18 аварійних дерев.Також вирізали майже 5 тисяч метрів квадратних самосіву на Мамсурова, Ківерцівській, Чернишевського, Глушець. Висадили комунальники 60 саджанців липи вздовж роздільної смуги на Карпенка-Карого.На сьогодні розпочали роботи з квіткового оформлення міста – висадили понад 11 тисяч штук віоли біля пам’ятника на Театральному майдані та біля головного корпусу СНУ ім. Лесі Українки.