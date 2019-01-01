На Волинь з Європи намагалися ввезти небезпечні речовини

У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники вчергове виявили українців, що поверталися з Європи, заборонені для переміщення через державний кордон речовини.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Так, порошкоподібну речовину білого кольору вагою 0,54 г пасажир автомобіля приховав у своєму гаманці. Інший громадянин, який скористався для подорожі рейсовим автобусом, речовину рослинного походження темно-зеленого кольору вагою 2,92 гр поклав у внутрішню кишеню куртки. В обох випадках виявити суспільно небезпечні речовини допоміг службовий пес. Речовини вилучили і передали на експертизу.Правоохоронним органам надіслали два повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України. Незалежно від ваги чи інших кількісних характеристик особливо небезпечних наркотичних засобів, їх переміщення через державний кордон в Україні визначено суспільно небезпечним, а тому кримінально караним злочином. Санкція ст.. 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.