Волинянин, прибираючи біля хати, спалив будівлю
Сьогодні, 09:43
На Волині через спалювання сухої трави горіла господарська будівля.
Так, 8 квітня, виникла пожежа у селі Буяни Луцького району. Господар, випалюючи сміття на присадибній ділянці, не зогледівся, як вогонь перекинувся на розташовану поруч дерев’яну господарську будівлю, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На момент прибуття рятувальників вогонь уже сягнув покрівлі. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив крокви та солому, що там зберігалася.
Цього ж дня о 10:40 виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 1 га в урочищі Ясени Ратнівського району. Пожежу ліквідували.
Близько 13-ої години загорілася суха трави у селі Ольганівка Рожищенського району.
Імовірно, пожежі трапилися внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Так, 8 квітня, виникла пожежа у селі Буяни Луцького району. Господар, випалюючи сміття на присадибній ділянці, не зогледівся, як вогонь перекинувся на розташовану поруч дерев’яну господарську будівлю, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На момент прибуття рятувальників вогонь уже сягнув покрівлі. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив крокви та солому, що там зберігалася.
Цього ж дня о 10:40 виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 1 га в урочищі Ясени Ратнівського району. Пожежу ліквідували.
Близько 13-ої години загорілася суха трави у селі Ольганівка Рожищенського району.
Імовірно, пожежі трапилися внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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