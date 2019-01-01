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Волинянин, прибираючи біля хати, спалив будівлю

Волинянин, прибираючи біля хати, спалив будівлю
На Волині через спалювання сухої трави горіла господарська будівля.

Так, 8 квітня, виникла пожежа у селі Буяни Луцького району. Господар, випалюючи сміття на присадибній ділянці, не зогледівся, як вогонь перекинувся на розташовану поруч дерев’яну господарську будівлю, - інформує ДСНС України у Волинській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь уже сягнув покрівлі. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив крокви та солому, що там зберігалася.

Цього ж дня о 10:40 виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 1 га в урочищі Ясени Ратнівського району. Пожежу ліквідували.

Близько 13-ої години загорілася суха трави у селі Ольганівка Рожищенського району.

Імовірно, пожежі трапилися внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.




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Теги: пожежа, Волинь, хлів
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