вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день

9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
9 квітня 2019 року вшановується день святої Матрони. Жінки цього дня молилися святій і просили допомогти їм у роботі.

Іменини сьогодні святкують: Феодосій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 квітня

– Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.

– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.

– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

Що можна робити 9 квітня

1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що не можна робити 9 квітня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 9 квітня, сварки, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки дерев вирізали в Луцьку
Сьогодні, 10:23
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
Волинянин, прибираючи біля хати, спалив будівлю
Сьогодні, 09:43
На Волинь з Європи намагалися ввезти небезпечні речовини
Сьогодні, 09:33
Пустовіт нагримав на таксистів, які викидають недопалки з машин
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня
08 квітень, 20:00
1 квітня – яке сьогодні свято: чого не можна робити в цей день 1 квітня – яке сьогодні свято: чого не можна робити в цей день
01 квітень, 09:15
25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття 25 березня – яке сьогодні свято і чому з будинку не можна виносити сміття
25 березень, 09:12
Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО Стрітення: для чого освячують свічки. ВІДЕО
15 лютий, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запрошують на день відкритих дверей: у Луцьку запрацює приватна загальноосвітня школа. ФОТО
08 квітень, 21:30
 1
Повідомили, скільки дерев вирізали в Луцьку
Сьогодні, 10:23
 0
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
 0
Волинянин, прибираючи біля хати, спалив будівлю
Сьогодні, 09:43
 0
На Волинь з Європи намагалися ввезти небезпечні речовини
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8