9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день





Іменини сьогодні святкують: Феодосій, - пише



Народні прикмети на 9 квітня



– Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.



– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.



– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.



Що можна робити 9 квітня



1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.



Що не можна робити 9 квітня



1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.



2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.



3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 квітня 2019 року вшановується день святої Матрони. Жінки цього дня молилися святій і просили допомогти їм у роботі.Іменини сьогодні святкують: Феодосій, - пише 24 канал – Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач

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