9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
9 квітня 2019 року вшановується день святої Матрони. Жінки цього дня молилися святій і просили допомогти їм у роботі.
Іменини сьогодні святкують: Феодосій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 квітня
– Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.
– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.
– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
Що можна робити 9 квітня
1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Що не можна робити 9 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач
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Іменини сьогодні святкують: Феодосій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 квітня
– Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.
– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.
– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
Що можна робити 9 квітня
1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Що не можна робити 9 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач
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