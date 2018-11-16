Як живе і скільки заробляє служить Феміди луцького суду

Тетяна Філюк, племінниця голови Волинського апеляційного суду Петра Філюка, декларує дві земельні ділянки та будинок поблизу Луцька, а також авто і готівку чоловіка.



У своїй декларації вказала, що має з 2014 року 10 соток у селі Забороль Луцького району, - пише



Чоловік Андрій Розтока з 2014 року має 12 соток землі вартістю 138,454 тисячі гривень, а з 2016 року житловий будинок площею 126,1 м. кв. у селі Зміїнець Луцького району.



У 2013 році суддя придбала авто «Nissan Nissan» 2013 року випуску вартістю 163,39 тисячі гривень.



У 2018 році Тетяна Філюк отримала 384,09 тисячі гривень зарплати, 9,46 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від департаменту соцполітики Луцькради, 5,014 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України.



Чоловік отримав 66,528 тисячі гривень пенсії, 86,985 тисячі гривень стипендії від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 5,348 тисячі гривень зарплати від департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, 7,607 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 712 гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.



Готівки суддя не декларує, а у чоловіка є 175 тисяч гривень.



До слова, у Тетяни Філюк, крім дядька-судді, є ще рідний брат Сергій Філюк, який працює адвокатом в смт Ратне, двоюрідний брат Микола Філюк, який є депутатом Самарівської ОТГ, двоюрідний брат Андрій Філюк, прокурор, який працює у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, племінниця голови Волинського апеляційного суду, декларує дві земельні ділянки та будинок поблизу Луцька, а також авто і готівку чоловіка.У своїй декларації вказала, що має з 2014 року 10 соток у селі Забороль Луцького району, - пише Волинь Оnline Чоловікз 2014 року має 12 соток землі вартістю 138,454 тисячі гривень, а з 2016 року житловий будинок площею 126,1 м. кв. у селі Зміїнець Луцького району.У 2013 році суддя придбала авто «Nissan Nissan» 2013 року випуску вартістю 163,39 тисячі гривень.У 2018 році Тетяна Філюк отримала 384,09 тисячі гривень зарплати, 9,46 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від департаменту соцполітики Луцькради, 5,014 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України.Чоловік отримав 66,528 тисячі гривень пенсії, 86,985 тисячі гривень стипендії від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 5,348 тисячі гривень зарплати від департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, 7,607 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 712 гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.Готівки суддя не декларує, а у чоловіка є 175 тисяч гривень.До слова, у Тетяни Філюк, крім дядька-судді, є ще рідний брат, який працює адвокатом в смт Ратне, двоюрідний брат, який є депутатом Самарівської ОТГ, двоюрідний брат, прокурор, який працює у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію