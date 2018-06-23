У «FigliMigli» – розваги за півціни*





Щосереди – знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.



І при цьому немає жодних часових обмежень!



Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, який знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".



Деталі за телефоном: 067 334 50 87.





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