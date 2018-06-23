У «FigliMigli» – розваги за півціни*
Сьогодні, 20:12
Дитячий розважальний центр "FigliMigli" запрошує на дитячий день.
Щосереди – знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.
І при цьому немає жодних часових обмежень!
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, який знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
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Щосереди – знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.
І при цьому немає жодних часових обмежень!
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, який знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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