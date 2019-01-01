Волинянка заплатила шахраям 24 000 гривень за неіснуюче міндобриво
Сьогодні, 11:17
Волиняни продовжують потрапляти "на гачок" шахраїв.
Так, днями під час покупки мінеральних добрив на одному із інтернет - сайтів без 24 тисяч гривень залишилась довірлива ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліція радить у таких випадках, запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, днями під час покупки мінеральних добрив на одному із інтернет - сайтів без 24 тисяч гривень залишилась довірлива ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліція радить у таких випадках, запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ескперти перевірили атракціони у луцькому парку: чи готові вони до «покатушок». ФОТО
Сьогодні, 11:57
В Україні від грипу померла 6-річна дівчинка
Сьогодні, 11:40
Волинянка заплатила шахраям 24 000 гривень за неіснуюче міндобриво
Сьогодні, 11:17
У Луцьку – аварія з трьома постраждалими
Сьогодні, 10:46