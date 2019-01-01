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Волинянка заплатила шахраям 24 000 гривень за неіснуюче міндобриво

Волинянка заплатила шахраям 24 000 гривень за неіснуюче міндобриво
Волиняни продовжують потрапляти "на гачок" шахраїв.

Так, днями під час покупки мінеральних добрив на одному із інтернет - сайтів без 24 тисяч гривень залишилась довірлива ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Поліція радить у таких випадках, запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.


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Теги: шахраї, міндобриво
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