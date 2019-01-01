Волинянка заплатила шахраям 24 000 гривень за неіснуюче міндобриво

Волиняни продовжують потрапляти "на гачок" шахраїв.Так, днями під час покупки мінеральних добрив на одному із інтернет - сайтів без 24 тисяч гривень залишилась довірлива ковельчанка, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Поліція радить у таких випадках, запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.