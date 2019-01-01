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В Україні від грипу померла 6-річна дівчинка

В Україні від грипу померла 6-річна дівчинка
У Запорізькій області від ускладнень грипу померла шестирічна дівчинка.

Про це журналісту УНН повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Марина Колерова.

"Батьки тільки на п’ятий день звернулися за медичною допомогою, це вже було пізно, тому не врятували", - зазначила Колерова.

За її словами, у шестирічної дитини розвинулася пневмонія.

Одразу після того, як батьки звернулися за медичною допомогою, дівчинку госпіталізували в реанімацію на штучну вентиляцію легенів.

Крім того, як зазначила Колерова, дитина хворіла на ожиріння, що теж для грипу є фактором ризику.

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Теги: грип, дитина
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