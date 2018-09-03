Ескперти перевірили атракціони у луцькому парку: чи готові вони до «покатушок». ФОТО

У Луцьку перед початком сезону фахівці перевірили атракціони, що знаходяться у центральному парку.Наразі у робочому стані перебуває 13 атракціонів - інформує ДП "Волинський експертно-технічний центр Держпраці" в мережі Facebook.Хоча деякі з них виготовлені у 80-х роках, але після заміни та відновлення окремих деталей продовжать працювати.Відтак, експерти перевірили стан гальмівних систем та болтових з’єднань, електрообладнання, кріплення металоконструкцій, контури заземлення та пульти управління атракціонів.Атракціони, які перебувають в експлуатації повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на рік.Допуск атракціонів до експлуатації на початку кожного сезону, а також після перерви в експлуатації більше ніж 12 місяців і після ремонту, здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі технічного огляду, проведеного спеціалізованою організацією.