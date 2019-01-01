Затримали ковельчанина, який жорстоко побив людину і залишив помирати серед вулиці

Співробітники поліції встановили особу зловмисника, який до смерті побив 36-річного ковельчанина. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Про це повідомляє секор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, учора, 8 квітня, на одній із вулиць у Ковелі. На тілі потерпілого були видимі тілесні ушкодження.Співробітники поліції оперативно встановили, що напередодні раніше судимий 27-річний ковельчанин під час конфлікту жорстоко побив потерпілого, що призвело до його смерті.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Вирішують питання щодо оголошення підозри правопорушнику та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.