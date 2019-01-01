Затримали ковельчанина, який жорстоко побив людину і залишив помирати серед вулиці
Сьогодні, 12:03
Співробітники поліції встановили особу зловмисника, який до смерті побив 36-річного ковельчанина. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Про це повідомляє секор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, учора, 8 квітня, на одній із вулиць у Ковелі знайшли мертвим 36-річного місцевого жителя. На тілі потерпілого були видимі тілесні ушкодження.
Співробітники поліції оперативно встановили, що напередодні раніше судимий 27-річний ковельчанин під час конфлікту жорстоко побив потерпілого, що призвело до його смерті.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Вирішують питання щодо оголошення підозри правопорушнику та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє секор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, учора, 8 квітня, на одній із вулиць у Ковелі знайшли мертвим 36-річного місцевого жителя. На тілі потерпілого були видимі тілесні ушкодження.
Співробітники поліції оперативно встановили, що напередодні раніше судимий 27-річний ковельчанин під час конфлікту жорстоко побив потерпілого, що призвело до його смерті.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Вирішують питання щодо оголошення підозри правопорушнику та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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