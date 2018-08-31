У Луцьку на будмайданчику знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. ВІДЕО

У Луцьку знайшли фрагмент надгробку з єврейських поховань.Про це розповів краєзнавець, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Фрагмент мацеви виявили на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу та перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту.«Під газ траншею рили і щось там знайшли. Я його бачив той кусочок…Скільки тут копаю, то ще нічого не потрапляло, щось пов’язане з кладовищем", - розповів екскаваторникГоловне фото – ілюстративне.