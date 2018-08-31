У Луцьку на будмайданчику знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
У Луцьку знайшли фрагмент надгробку з єврейських поховань.
Про це розповів краєзнавець Ігор Левчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Фрагмент мацеви виявили на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу та перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту.
«Під газ траншею рили і щось там знайшли. Я його бачив той кусочок…Скільки тут копаю, то ще нічого не потрапляло, щось пов’язане з кладовищем", - розповів екскаваторник Вадим Яцушек.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це розповів краєзнавець Ігор Левчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Фрагмент мацеви виявили на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу та перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту.
«Під газ траншею рили і щось там знайшли. Я його бачив той кусочок…Скільки тут копаю, то ще нічого не потрапляло, щось пов’язане з кладовищем", - розповів екскаваторник Вадим Яцушек.
Головне фото – ілюстративне.
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