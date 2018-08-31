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У Луцьку на будмайданчику знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. ВІДЕО

У Луцьку на будмайданчику знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. ВІДЕО
У Луцьку знайшли фрагмент надгробку з єврейських поховань.

Про це розповів краєзнавець Ігор Левчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Фрагмент мацеви виявили на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу та перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту.

«Під газ траншею рили і щось там знайшли. Я його бачив той кусочок…Скільки тут копаю, то ще нічого не потрапляло, щось пов’язане з кладовищем", - розповів екскаваторник Вадим Яцушек.

Головне фото – ілюстративне.



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Теги: надгробок, євреї
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