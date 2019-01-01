Жінка з Волині відзначила 102-ий день народження. ВІДЕО

Пелагея Вілюра із села Мирне, що у Горохівському районі, відзначила 102-ий день народження.



Про це йдеться у сюжеті



Палагея Вілюра розповіла, що все життя прожила у Мирному. А життя, з її слів, було нелегким: війна, втрата чоловіка, дітей, проблеми зі здоров’ям. Але тепер Пелагея Андріївна живе у теплі й добрі.



Про свій вік жінка говорить із усмішкою. Ставати довгожителькою не планувала, але рада, що має можливість бути поруч з усією родиною, а це аж п’ять поколінь. Саме близьким людям вона завдячує найбільше. Адже здоров’я, каже, не вічне. Але незважаючи на вік, жінка може самостійно читати та пересуватись.



Щастя, здоров’я, а ще миру Пелагея Вілюра бажає усім, хто її провідує. Каже, дні народження почала святкувати, коли вже було ближче до старості.



Кожний день народження Пелагея Вілюра завжди розпочинає зі сповіді. Так робила ще з молоду. А вже після того, починають святкувати. За традицією, в цей день до її домівки з’їжджається уся її велика родина.



Деталі - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкаіз села Мирне, що у Горохівському районі, відзначила 102-ий день народження.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Палагея Вілюра розповіла, що все життя прожила у Мирному. А життя, з її слів, було нелегким: війна, втрата чоловіка, дітей, проблеми зі здоров’ям. Але тепер Пелагея Андріївна живе у теплі й добрі.Про свій вік жінка говорить із усмішкою. Ставати довгожителькою не планувала, але рада, що має можливість бути поруч з усією родиною, а це аж п’ять поколінь. Саме близьким людям вона завдячує найбільше. Адже здоров’я, каже, не вічне. Але незважаючи на вік, жінка може самостійно читати та пересуватись.Щастя, здоров’я, а ще миру Пелагея Вілюра бажає усім, хто її провідує. Каже, дні народження почала святкувати, коли вже було ближче до старості.Кожний день народження Пелагея Вілюра завжди розпочинає зі сповіді. Так робила ще з молоду. А вже після того, починають святкувати. За традицією, в цей день до її домівки з’їжджається уся її велика родина.Деталі - у сюжеті.

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