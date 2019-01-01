Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 квітня

На Волині 10 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяСКЗПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняГорохівське МСТ магазин №33 ЯлинкаРачинська сільська рада КлубРачинська сільська рада млинРачинська сільська рада АдмінбудинокКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:вул. Чеська,вул. Лемешівськавул. Ювілейна,вул. Шкільна1. 10:00-17:00смт.Іваничі територія колгоспу2. 10:00-17:00с.Павлівка вул.Незалежності 36, 36а, 39-47 (непарні)1. КТП-276 Л-3 09:30 – 17:00 Медпункт, Бібліотека, Поштове відділення. с.Видерта, вул.Ковельська, вул.Миру2. КТП-145 09:30 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.Центральна, вул.Миру.3. КТП-232 Л-1 09:30 – 17:00 с.Черче, вул.Нова, вул.Поліська,вул.Шкільна.1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №4969:00-17:00 ФОП Рахлінський Ю.МФОП Чабан О.М.ТзДВ "Ковельагроспецпостач"ПП"ТПК АРСЕН"ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна2. 9:00-17:00 СТ ПоворськФОП Дерев'янчук Г.І.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"С/Р ПоворськКовельське П-во вет.медицинис.Поворськ1. КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна2. ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків1. КТП 210 10:00 – 17:00 с.Заужжя вул. Зелена, Циганска2. КТП-183 10:00 – 17:00 с.Ставки Новина, Великий Груд1. 10:00-16:00 ФОП Швайко, с.Лобна : Школа, магазини, ФАП, клуб, с.Лобна (повністю), с.Залізниця вул.Ярмолюка, Лісова, Берегова, Лісоградська(частково), х Поля1. ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-110 10:00-18:00 КТП-30, с. Старий Чорторійськ.КТП-171 - Старочорторийська сільська рада (с. рада, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин, пргод. магазин), Церква села Ст.Чарторийськ УПЦ КП, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицька комунальна центральна аптека, Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Чеб М.О. (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (бар «У Михайла», ларьок).КТП-276.КТП-170 - Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС", ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-285 - Територіальний центр соціального обслуговування, Чарторийський чоловічий монастир.КТП-172.КТП-330 - ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня).КТП-241 – с. Мала Осниця.КТП-187.КТП-313, с. Велика Осниця.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 12:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Сльська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-21, Л-2 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9 09:00-17:00 Д/с №1 м.Нововолинськвул.Маяковського, 10, 12вул.Г.Шухевича, 39-55, 2-222. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-17:00 Церква МПЦ, гаражи, ЗОШ №2, гуртівня, гуртівня м.Нововолинськвул.Шухевича, 21-37вул.Маяковського, 2-81. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибу часток, свинарник с.Уляники вул. Центральна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1287. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА, 21-54, пров.Ватутіна, Симоненко, Жуковського13. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)1. КТП-125 9:00-17:00 с.Кукуріки вул Пісочна, Незалежності2. КТП-169 10:00-17:00 с.Дубечне вул Підварська, Костючика, Вишнева, Довгаля3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Зелена, Брідківська, с Брідки вул.Мирна,Лугова4. КТП-104 Л-1 10:00-17:00 с Грабовевул Жовтнева, Червоноармійська1. 10:00-16:30ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-34 до КТП-130ЩТП-364АКТП-129КТП-130 10:00-16:30ТзОВ «Заповіт новий» - зернятковий сад, церква, ФАП, Гайківська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, дім молитви с.Руда, Замости3. ПЛ-0,4 кВКТП-119 10:00-16:30с.Новосілки4. 10:00-16:30ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, ДКУ, АТС, ГРС, СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, клуб, школа, дит.садок, столова, ФОП Стичук , Дяк – магазин, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення с.Волиця, Селець