Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 10 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
СКЗ
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Горохівське МСТ магазин №33 Ялинка
Рачинська сільська рада Клуб
Рачинська сільська рада млин
Рачинська сільська рада Адмінбудинок
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:
вул. Чеська,
вул. Лемешівська
вул. Ювілейна,
вул. Шкільна
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
смт.Іваничі територія колгоспу
2. 10:00-17:00
с.Павлівка вул.Незалежності 36, 36а, 39-47 (непарні)
Камінь-Каширський район
1. КТП-276 Л-3 09:30 – 17:00 Медпункт, Бібліотека, Поштове відділення. с.Видерта, вул.Ковельська, вул.Миру
2. КТП-145 09:30 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.Центральна, вул.Миру.
3. КТП-232 Л-1 09:30 – 17:00 с.Черче, вул.Нова, вул.Поліська,
вул.Шкільна.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №496
9:00-17:00 ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Чабан О.М.
ТзДВ "Ковельагроспецпостач"
ПП"ТПК АРСЕН"
ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00 СТ Поворськ
ФОП Дерев'янчук Г.І.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
С/Р Поворськ
Ковельське П-во вет.медицини
с.Поворськ
Луцький район
1. КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2. ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
Любомльський та Шацький райони
1. КТП 210 10:00 – 17:00 с.Заужжя вул. Зелена, Циганска
2. КТП-183 10:00 – 17:00 с.Ставки Новина, Великий Груд
Любешівський район
1. 10:00-16:00 ФОП Швайко, с.Лобна : Школа, магазини, ФАП, клуб, с.Лобна (повністю), с.Залізниця вул.Ярмолюка, Лісова, Берегова, Лісоградська(частково), х Поля
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-110 10:00-18:00 КТП-30, с. Старий Чорторійськ.
КТП-171 - Старочорторийська сільська рада (с. рада, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин, пргод. магазин), Церква села Ст.Чарторийськ УПЦ КП, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицька комунальна центральна аптека, Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Чеб М.О. (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (бар «У Михайла», ларьок).
КТП-276.
КТП-170 - Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС", ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-285 - Територіальний центр соціального обслуговування, Чарторийський чоловічий монастир.
КТП-172.
КТП-330 - ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня).
КТП-241 – с. Мала Осниця.
КТП-187.
КТП-313, с. Велика Осниця.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 12:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Сльська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-21, Л-2 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9 09:00-17:00 Д/с №1 м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 10, 12
вул.Г.Шухевича, 39-55, 2-22
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-17:00 Церква МПЦ, гаражи, ЗОШ №2, гуртівня, гуртівня м.Нововолинськ
вул.Шухевича, 21-37
вул.Маяковського, 2-8
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибу часток, свинарник с.Уляники вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА, 21-54, пров.Ватутіна, Симоненко, Жуковського
13. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
Старовижівський район
1. КТП-125 9:00-17:00 с.Кукуріки вул Пісочна, Незалежності
2. КТП-169 10:00-17:00 с.Дубечне вул Підварська, Костючика, Вишнева, Довгаля
3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Зелена, Брідківська, с Брідки вул.Мирна,Лугова
4. КТП-104 Л-1 10:00-17:00 с Грабове
вул Жовтнева, Червоноармійська
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-34 до КТП-130
ЩТП-364А
КТП-129
КТП-130 10:00-16:30
ТзОВ «Заповіт новий» - зернятковий сад, церква, ФАП, Гайківська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, дім молитви с.Руда, Замости
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-119 10:00-16:30
с.Новосілки
4. 10:00-16:30
ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, ДКУ, АТС, ГРС, СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, клуб, школа, дит.садок, столова, ФОП Стичук , Дяк – магазин, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення с.Волиця, Селець
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Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
СКЗ
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Горохівське МСТ магазин №33 Ялинка
Рачинська сільська рада Клуб
Рачинська сільська рада млин
Рачинська сільська рада Адмінбудинок
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:
вул. Чеська,
вул. Лемешівська
вул. Ювілейна,
вул. Шкільна
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
смт.Іваничі територія колгоспу
2. 10:00-17:00
с.Павлівка вул.Незалежності 36, 36а, 39-47 (непарні)
Камінь-Каширський район
1. КТП-276 Л-3 09:30 – 17:00 Медпункт, Бібліотека, Поштове відділення. с.Видерта, вул.Ковельська, вул.Миру
2. КТП-145 09:30 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.Центральна, вул.Миру.
3. КТП-232 Л-1 09:30 – 17:00 с.Черче, вул.Нова, вул.Поліська,
вул.Шкільна.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №496
9:00-17:00 ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Чабан О.М.
ТзДВ "Ковельагроспецпостач"
ПП"ТПК АРСЕН"
ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00 СТ Поворськ
ФОП Дерев'янчук Г.І.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
С/Р Поворськ
Ковельське П-во вет.медицини
с.Поворськ
Луцький район
1. КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2. ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
Любомльський та Шацький райони
1. КТП 210 10:00 – 17:00 с.Заужжя вул. Зелена, Циганска
2. КТП-183 10:00 – 17:00 с.Ставки Новина, Великий Груд
Любешівський район
1. 10:00-16:00 ФОП Швайко, с.Лобна : Школа, магазини, ФАП, клуб, с.Лобна (повністю), с.Залізниця вул.Ярмолюка, Лісова, Берегова, Лісоградська(частково), х Поля
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-01 від ЛР-110 10:00-18:00 КТП-30, с. Старий Чорторійськ.
КТП-171 - Старочорторийська сільська рада (с. рада, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин, пргод. магазин), Церква села Ст.Чарторийськ УПЦ КП, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицька комунальна центральна аптека, Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Чеб М.О. (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (бар «У Михайла», ларьок).
КТП-276.
КТП-170 - Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС", ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-285 - Територіальний центр соціального обслуговування, Чарторийський чоловічий монастир.
КТП-172.
КТП-330 - ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня).
КТП-241 – с. Мала Осниця.
КТП-187.
КТП-313, с. Велика Осниця.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 12:00-17:00 ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Сльська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Галузія
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-21, Л-2 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9 09:00-17:00 Д/с №1 м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 10, 12
вул.Г.Шухевича, 39-55, 2-22
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-17:00 Церква МПЦ, гаражи, ЗОШ №2, гуртівня, гуртівня м.Нововолинськ
вул.Шухевича, 21-37
вул.Маяковського, 2-8
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибу часток, свинарник с.Уляники вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА, 21-54, пров.Ватутіна, Симоненко, Жуковського
13. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
Старовижівський район
1. КТП-125 9:00-17:00 с.Кукуріки вул Пісочна, Незалежності
2. КТП-169 10:00-17:00 с.Дубечне вул Підварська, Костючика, Вишнева, Довгаля
3. КТП-155 10:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Зелена, Брідківська, с Брідки вул.Мирна,Лугова
4. КТП-104 Л-1 10:00-17:00 с Грабове
вул Жовтнева, Червоноармійська
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-34 до КТП-130
ЩТП-364А
КТП-129
КТП-130 10:00-16:30
ТзОВ «Заповіт новий» - зернятковий сад, церква, ФАП, Гайківська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, дім молитви с.Руда, Замости
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-119 10:00-16:30
с.Новосілки
4. 10:00-16:30
ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, ДКУ, АТС, ГРС, СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, клуб, школа, дит.садок, столова, ФОП Стичук , Дяк – магазин, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення с.Волиця, Селець
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