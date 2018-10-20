У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО

9 солдатів строкової служби запам’ятають 9 квітня на усе життя. Сьогодні їх звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби.Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковникподякував солдатам за сумлінну службу.«За ці півтора року ви змужніли, стали справжніми воїнами, які готові у будь-яку хвилину стати на захист Батьківщини та її народу. Нехай гордяться вами ваші рідні! Нехай гордиться вами Україна!» - наголосив він.«Служба пролетіла для мене як одна мить. За цей час я став дисциплінованим, навчився поводитися зі зброєю. Сумно сьогодні прощатися з товаришами, з якими разом служили півтора року. Сумно прощатися з офіцерами, сержантами, які навчили усім тонкощам військової справи», - зізнався старший солдатЗа сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, високі показники у службово-бойовій діяльності командир частини нагородив військовослужбовців подяками.На завершення особовий склад батальйону пройшов урочистим маршем перед військовослужбовцями, що звільняються в запас.