У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 12:52
9 солдатів строкової служби запам’ятають 9 квітня на усе життя. Сьогодні їх звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби.
Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.
Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковник Василь Гуртовський подякував солдатам за сумлінну службу.
«За ці півтора року ви змужніли, стали справжніми воїнами, які готові у будь-яку хвилину стати на захист Батьківщини та її народу. Нехай гордяться вами ваші рідні! Нехай гордиться вами Україна!» - наголосив він.
«Служба пролетіла для мене як одна мить. За цей час я став дисциплінованим, навчився поводитися зі зброєю. Сумно сьогодні прощатися з товаришами, з якими разом служили півтора року. Сумно прощатися з офіцерами, сержантами, які навчили усім тонкощам військової справи», - зізнався старший солдат Тарас Бабич.
За сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, високі показники у службово-бойовій діяльності командир частини нагородив військовослужбовців подяками.
На завершення особовий склад батальйону пройшов урочистим маршем перед військовослужбовцями, що звільняються в запас.
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Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.
Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковник Василь Гуртовський подякував солдатам за сумлінну службу.
«За ці півтора року ви змужніли, стали справжніми воїнами, які готові у будь-яку хвилину стати на захист Батьківщини та її народу. Нехай гордяться вами ваші рідні! Нехай гордиться вами Україна!» - наголосив він.
«Служба пролетіла для мене як одна мить. За цей час я став дисциплінованим, навчився поводитися зі зброєю. Сумно сьогодні прощатися з товаришами, з якими разом служили півтора року. Сумно прощатися з офіцерами, сержантами, які навчили усім тонкощам військової справи», - зізнався старший солдат Тарас Бабич.
За сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, високі показники у службово-бойовій діяльності командир частини нагородив військовослужбовців подяками.
На завершення особовий склад батальйону пройшов урочистим маршем перед військовослужбовцями, що звільняються в запас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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