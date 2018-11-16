Волиняни, переорюючи поле, знайшли боєприпаси
Сьогодні, 17:40
На Волині сапери знешкодили 14 боєприпасів часів минулих воєн, які люди знаходили під час земляних робіт.
Зокрема, мешканці села Жорнище Ківерцівського району під час переорювання поля виявили металевий предмет, схожий на боєприпас - інформує ДСНС України у Волинській області.
Небезпечну знахідку вони не стали зачіпати, а повідомили сільського голову, а той, у свою чергу, викликав піротехніків.
Сапері, які прибули за викликом, констатували: знахідка – із розряду вибухонебезпечних, це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.
Вони вилучили боєприпас, транспортували до спеціального майданчика, де й знищили.
Цього ж дня сапери знешкодили ще й ручну гранату М-24, яку виявили люди у селі Жабка Ківерцівського району.
Цього дня співробітники ДСНС проводили також розмінування у Локачинському районі, де поблизу сіл Вілька-Садівська, Губин і Кисилин знешкодили 11 артснарядів калібру 76 мм та один артснаряд калібру 152 мм.
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Зокрема, мешканці села Жорнище Ківерцівського району під час переорювання поля виявили металевий предмет, схожий на боєприпас - інформує ДСНС України у Волинській області.
Небезпечну знахідку вони не стали зачіпати, а повідомили сільського голову, а той, у свою чергу, викликав піротехніків.
Сапері, які прибули за викликом, констатували: знахідка – із розряду вибухонебезпечних, це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів.
Вони вилучили боєприпас, транспортували до спеціального майданчика, де й знищили.
Цього ж дня сапери знешкодили ще й ручну гранату М-24, яку виявили люди у селі Жабка Ківерцівського району.
Цього дня співробітники ДСНС проводили також розмінування у Локачинському районі, де поблизу сіл Вілька-Садівська, Губин і Кисилин знешкодили 11 артснарядів калібру 76 мм та один артснаряд калібру 152 мм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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