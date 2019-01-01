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У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»*

У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»*
14 квітня у Луцьку вперше відбудеться фестиваль на тему «Zero Waste!», який пройде у РЦ «Промінь».

Про це повідомляє прес-служба закладу.

На цьому заході гості дізнаються про стиль життя «нуль відходів»: як поводитись зі сміттям, куди в Луцьку здавати відсортоване сміття, як правильно його утилізувати, як замінити одноразові речі і де купувати екологічно чисту, безпечну для здоров’я та нашої планети продукцію для щоденного користування.

На лекціях в рамках заходу можна буде дізнатись:

1) У чому полягає різниця натуральної косметики та «мас-маркету», секрети виготовлення домашньої зубної пасти з Оленою Голоденко – майстром із виготовлення натуральної косметики та власниці Майстерні Green Valerie;

2) Що таке Sustainable Fashion від Яни Червінської, яка є провідним дизайнером та засновницею проекту Sustainable Fashion Pad, на воркшопи якої приходять Надя Дорофеєва, Кароліна Ашіон та інші зірки;

3) Дізнатись більше про Zero Waste від Лесі Хом’як, проектного менеджера zero waste проекту OZERO;

4) На власні очі побачити, як жити разом з черв’яками на темі «Домашнє компостування» від Олександри Патлач, активісткою Зеленої генерації.

Під час проведення фесту будуть активні «барахолки», маленькі магазинчики місцевих бізнесів і не тільки, де можна буде придбати товари zero waste та їжу в екологічному упакуванні.

Початок о 12:00 та триватиме до 20:30. Вхід вільний.

Більше інформації: https://www.facebook.com/events/368268644017989/


У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»*

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Теги: нуль відходів, Промінь, Луцьк
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