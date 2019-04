У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»*

14 квітня у Луцьку вперше відбудеться фестиваль на тему «Zero Waste!», який пройде у РЦ «Промінь».Про це повідомляє прес-служба закладу.На цьому заході гості дізнаються про стиль життя «нуль відходів»: як поводитись зі сміттям, куди в Луцьку здавати відсортоване сміття, як правильно його утилізувати, як замінити одноразові речі і де купувати екологічно чисту, безпечну для здоров’я та нашої планети продукцію для щоденного користування.На лекціях в рамках заходу можна буде дізнатись:1) У чому полягає різниця натуральної косметики та «мас-маркету», секрети виготовлення домашньої зубної пасти з– майстром із виготовлення натуральної косметики та власниці Майстерні Green Valerie;2) Що таке Sustainable Fashion від Яни Червінської, яка є провідним дизайнером та засновницею проекту Sustainable Fashion Pad, на воркшопи якої приходятьта інші зірки;3) Дізнатись більше про Zero Waste від, проектного менеджера zero waste проекту OZERO;4) На власні очі побачити, як жити разом з черв’яками на темі «Домашнє компостування» від, активісткою Зеленої генерації.Під час проведення фесту будуть активні «барахолки», маленькі магазинчики місцевих бізнесів і не тільки, де можна буде придбати товари zero waste та їжу в екологічному упакуванні.Початок о 12:00 та триватиме до 20:30. Вхід вільний.Більше інформації: https://www.facebook.com/events/368268644017989/