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У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) не пустили до церкви комісію, яка хотіла описати пам’ятку

У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) не пустили до церкви комісію, яка хотіла описати пам’ятку
У селі Сусваль Володимир-Волинського району прихильники УПЦ не пустили до храму представників спеціальної районної комісії, яка повинна була здійснити опис архітектурної пам’ятки.

Інцидент трапився 9-го квітня близько 10-ої години, - пише Буг.

Нагадаємо, що громада села Сусваль проводила декілька зборів, на яких вирішила перейти до ПЦУ, а потім приєдналася до ПЦУ офіційно.

Проте церковний конфлікт у Сусвалі ніяк не вщухне, оскільки прихильники УПЦ не хочуть віддавати церкву.

Про події ранку 9-го квітня розповів голова Оваднівської ОТГ Сергій Панасевич. За його словами, про приїзд делегації священику було повідомлено ще вчора. Проте зранку той повідомив, що захворів, тоді ключі голова попросив передати старості. Але коли разом з комісією приїхав до церкви, то побачив прихильників УПЦ, які не захотіли пускати нікого до храму.

“Приїхали працівники культури з району, хотіли зробити фотофіксацію архітектурної пам’ятки місцевого значення – церкви у селі Cусваль. Вчора повідомили священика. Я особисто повідомляв, повідомили поліцію. Ми пришли, а вони назбирали прихильників і не пустили в церкву. Було багато людей з однієї і другої сторони, загалом близько 80 чоловік. Ми поспілкувалися і поїхали. Зараз складають акта, що комісію не пустили до церкви", – розповів Сергій Панасевич.

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Теги: конфлікт, УПЦ МП, комісія
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