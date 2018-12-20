Назвали луцькі підприємства, на яких почастішали нещасні випадки

У першому кварталі 2019 року у Луцьку роботодавці 23 рази повідомили у компетентні органи про нещасні випадки, з них 4 – нещасні випади із смертельним наслідком, в яких постраждало 25 працівників.Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА з посиланням на інформацію Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.Зазначають, що за аналогічний період 2018 року було 26 повідомлень про нещасні випадки, з них 1 груповий нещасний випадок із смертельним наслідком, 1 груповий нещасний випадок, 1 – нещасний випадок із смертельним наслідком, в яких постраждало 26 працівників.Зростання кількості нещасних випадків зареєстрували на таких підприємствах: ПрАТ “СКФ Україна”, ТзОВ “Житлобуд-2”, ТзОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна”.За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок страховий експерт з охорони праці склав 1 протокол про адміністративне правопорушення.Основні причини нещасних випадків – особиста необережність потерпілого; невиконання вимог інструкцій з охорони праці; незадовільні фізичні дані або стан здоров’я, порушення правил безпеки руху.Результати аналізу настання нещасних випадків встановили, що основними причинами настання нещасних випадків є організаційні та психофізіологічні причини, тому страховим експертом з охорони праці приділяється увага з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведенню нарад, круглих столів і конкурсів.