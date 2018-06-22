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Парасолі напоготові: Україну від завтра накриють дощі

Парасолі напоготові: Україну від завтра накриють дощі
В Україні у більшості областей в наступні три доби пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"В наступні три доби пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами, лише завтра у східній частині та Приазов’ї без опадів. Вітер північно-східний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10°, на заході країни 1-7° тепла; вдень 14-20°, завтра у центральних та східних областях до 23°, у більшості західних, 11-12 квітня також і в північних, Вінницькій та Черкаській областях 8-14°", - повідомили синоптики.


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Теги: синоптики, погода, дощі
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