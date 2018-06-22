Парасолі напоготові: Україну від завтра накриють дощі





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"В наступні три доби пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами, лише завтра у східній частині та Приазов’ї без опадів. Вітер північно-східний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10°, на заході країни 1-7° тепла; вдень 14-20°, завтра у центральних та східних областях до 23°, у більшості західних, 11-12 квітня також і в північних, Вінницькій та Черкаській областях 8-14°", - повідомили синоптики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у більшості областей в наступні три доби пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."В наступні три доби пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами, лише завтра у східній частині та Приазов’ї без опадів. Вітер північно-східний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10°, на заході країни 1-7° тепла; вдень 14-20°, завтра у центральних та східних областях до 23°, у більшості західних, 11-12 квітня також і в північних, Вінницькій та Черкаській областях 8-14°", - повідомили синоптики.

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