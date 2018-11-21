вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками

Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Луцькі патрульні взяли участь у соціальному проекті.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

У вівторок, 9 квітня, патрульні побували в КП «Ласка» та фотографувались з утриманцями закладу. Мета проекту – привернути увагу до проблеми бродячих тварин у місті, які стають такими саме через байдужість людей.

Ідея соціальної фотосесії виникла кілька місяців тому в інспекторів зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції та директорки підприємства Наталії Рудь.

«Ми побачили, що нині тут проживає близько 300 собак та котів, яких або викидають на вулиці, або ж приносять сюди. Так бути не повинно. Тож ми закликаємо лучан бути відповідальнішими», - наголосив т.в.о. начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук.

Участь у фотосесії взяли також заступник начальника управління Роман Буховець, інспектори роти ТОР, патрульні поліцейські. Фото від Юлії Сухоставської пообіцяли оприлюднити 10 квітня.
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: проект, тварини, патрульні, Луцьк, Ласка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі автівка біля школи збила дитину
Сьогодні, 19:03
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 квітня
Сьогодні, 19:00
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Сьогодні, 18:41
Як живе і скільки заробляє служить Феміди луцького суду
Сьогодні, 18:13
Скандальний головний земельник Волині роздав цінні ділянки на Світязі
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
У Луцьку поменшає безпритульних тварин У Луцьку поменшає безпритульних тварин
21 листопад, 2018, 09:34
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
05 квітень, 11:25
Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру
01 квітень, 18:18
У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО
31 березень, 20:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
 1
Запрошують на день відкритих дверей: у Луцьку запрацює приватна загальноосвітня школа. ФОТО
08 квітень, 21:30
 1
У Рожищі автівка біля школи збила дитину
Сьогодні, 19:03
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8