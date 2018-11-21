Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
Сьогодні, 18:41
Луцькі патрульні взяли участь у соціальному проекті.
Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.
У вівторок, 9 квітня, патрульні побували в КП «Ласка» та фотографувались з утриманцями закладу. Мета проекту – привернути увагу до проблеми бродячих тварин у місті, які стають такими саме через байдужість людей.
Ідея соціальної фотосесії виникла кілька місяців тому в інспекторів зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції та директорки підприємства Наталії Рудь.
«Ми побачили, що нині тут проживає близько 300 собак та котів, яких або викидають на вулиці, або ж приносять сюди. Так бути не повинно. Тож ми закликаємо лучан бути відповідальнішими», - наголосив т.в.о. начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук.
Участь у фотосесії взяли також заступник начальника управління Роман Буховець, інспектори роти ТОР, патрульні поліцейські. Фото від Юлії Сухоставської пообіцяли оприлюднити 10 квітня.
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Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.
У вівторок, 9 квітня, патрульні побували в КП «Ласка» та фотографувались з утриманцями закладу. Мета проекту – привернути увагу до проблеми бродячих тварин у місті, які стають такими саме через байдужість людей.
Ідея соціальної фотосесії виникла кілька місяців тому в інспекторів зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції та директорки підприємства Наталії Рудь.
«Ми побачили, що нині тут проживає близько 300 собак та котів, яких або викидають на вулиці, або ж приносять сюди. Так бути не повинно. Тож ми закликаємо лучан бути відповідальнішими», - наголосив т.в.о. начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук.
Участь у фотосесії взяли також заступник начальника управління Роман Буховець, інспектори роти ТОР, патрульні поліцейські. Фото від Юлії Сухоставської пообіцяли оприлюднити 10 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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