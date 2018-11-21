Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками

Луцькі патрульні взяли участь у соціальному проекті.Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.У вівторок, 9 квітня, патрульні побували в КП «Ласка» та фотографувались з утриманцями закладу. Мета проекту – привернути увагу до проблеми бродячих тварин у місті, які стають такими саме через байдужість людей.Ідея соціальної фотосесії виникла кілька місяців тому в інспекторів зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції та директорки підприємства«Ми побачили, що нині тут проживає близько 300 собак та котів, яких або викидають на вулиці, або ж приносять сюди. Так бути не повинно. Тож ми закликаємо лучан бути відповідальнішими», - наголосив т.в.о. начальника УПП у Волинській областіУчасть у фотосесії взяли також заступник начальника управління, інспектори роти ТОР, патрульні поліцейські. Фото відпообіцяли оприлюднити 10 квітня.