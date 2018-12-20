На Волині знову знайшли росіянина-нелегала

У селищі Турійськ затримали порушника міграційного законодавства - громадянина Російської Федерації.Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.Повідомляють, що іноземець у 2017 році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.Утім, порушник рішення не виконав та лишився на Волині. Чоловіка затримали та помістили Волинського пункту тимчасового перебування іноземців.Нагадаємо, нещодавно нелегального мігранта з Росії. А перед тим у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали