На Волині знову знайшли росіянина-нелегала
Сьогодні, 14:01
У селищі Турійськ затримали порушника міграційного законодавства - громадянина Російської Федерації.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Повідомляють, що іноземець у 2017 році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.
Утім, порушник рішення не виконав та лишився на Волині. Чоловіка затримали та помістили Волинського пункту тимчасового перебування іноземців.
Нагадаємо, нещодавно нелегального мігранта з Росії виявили у Горохівському районі. А перед тим у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з цієї ж країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Повідомляють, що іноземець у 2017 році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.
Утім, порушник рішення не виконав та лишився на Волині. Чоловіка затримали та помістили Волинського пункту тимчасового перебування іноземців.
Нагадаємо, нещодавно нелегального мігранта з Росії виявили у Горохівському районі. А перед тим у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з цієї ж країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Нагородили двох волинських поліцейських
Сьогодні, 14:37
У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Волині знову знайшли росіянина-нелегала
Сьогодні, 14:01
Чоловік пограбував та зґвалтував дитину у поїзді
Сьогодні, 13:50
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) не пустили до церкви комісію, яка хотіла описати пам’ятку
Сьогодні, 13:29