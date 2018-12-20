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На Волині знову знайшли росіянина-нелегала

На Волині знову знайшли росіянина-нелегала
У селищі Турійськ затримали порушника міграційного законодавства - громадянина Російської Федерації.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Повідомляють, що іноземець у 2017 році порушив терміни перебування на території нашої держави, за що мав залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.

Утім, порушник рішення не виконав та лишився на Волині. Чоловіка затримали та помістили Волинського пункту тимчасового перебування іноземців.

Нагадаємо, нещодавно нелегального мігранта з Росії виявили у Горохівському районі. А перед тим у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з цієї ж країни.

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Теги: міграційна служба, нелегал, Росія, Волинь
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