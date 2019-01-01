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У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО

У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО
У Володимирі-Волинському встановлять нову інсталяцію “Я люблю Володимир”, замість попередньої, яку майже рік тому знищили вандали. Наразі оприлюднили два можливі варіанти інсталяції.

Головний архітектор міста Тарас Киба розповів, що для нової інсталяції кошти виділені з держбюджету, - пише Буг.

На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. Обидві “родзинки міста” являють собою напис “Я люблю Володимир”. Іван Сакуляк пропонує використати старовинний шрифт і у фігуру серця помістити герб Володимира-Волинського, а Андрій Гнатюк запропонував щоб буква “В” у назві міста у його варіанті є водночас і зображенням серця.

Проекти відразу “нашуміли” у соціальних мережах, де володимирчани висловлювали зауваження як до самих ідей, так і до місця розташування.

“Я вважаю, що така інсталяція повинна бути десь в центрі міста. Мешканці нехай же вирішують який саме варіант і де поставити”, – висловив свою думку міський голова Саганюк.

Інсталяція, яка була встановлена у Володимирі-Волинському в липні 2016 року
Інсталяція, яка була встановлена у Володимирі-Волинському в липні 2016 року
пропозиція Івана Сакуляк
пропозиція Івана Сакуляк
У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО

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Теги: інсталяція, Володимир
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