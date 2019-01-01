У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО





Головний архітектор міста Тарас Киба розповів, що для нової інсталяції кошти виділені з держбюджету, - пише



На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. Обидві “родзинки міста” являють собою напис “Я люблю Володимир”. Іван Сакуляк пропонує використати старовинний шрифт і у фігуру серця помістити герб Володимира-Волинського, а Андрій Гнатюк запропонував щоб буква “В” у назві міста у його варіанті є водночас і зображенням серця.



Проекти відразу “нашуміли” у соціальних мережах, де володимирчани висловлювали зауваження як до самих ідей, так і до місця розташування.



“Я вважаю, що така інсталяція повинна бути десь в центрі міста. Мешканці нехай же вирішують який саме варіант і де поставити”, – висловив свою думку міський голова Саганюк.



Інсталяція, яка була встановлена у Володимирі-Волинському в липні 2016 року пропозиція Івана Сакуляк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському встановлять нову інсталяцію “Я люблю Володимир”, замість попередньої, яку майже рік тому знищили вандали. Наразі оприлюднили два можливі варіанти інсталяції.Головний архітектор містарозповів, що для нової інсталяції кошти виділені з держбюджету, - пише Буг На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художниката архітектора. Обидві “родзинки міста” являють собою напис “Я люблю Володимир”. Іван Сакуляк пропонує використати старовинний шрифт і у фігуру серця помістити герб Володимира-Волинського, а Андрій Гнатюк запропонував щоб буква “В” у назві міста у його варіанті є водночас і зображенням серця.Проекти відразу “нашуміли” у соціальних мережах, де володимирчани висловлювали зауваження як до самих ідей, так і до місця розташування.“Я вважаю, що така інсталяція повинна бути десь в центрі міста. Мешканці нехай же вирішують який саме варіант і де поставити”, – висловив свою думку міський голова

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