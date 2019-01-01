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Нагородили двох волинських поліцейських

Нагородили двох волинських поліцейських
Бійцям роти «Світязь» – старшим сержантам поліції Роману Мельнику та Андрію Мельничуку вручили грамоти Верховної Ради України та нагрудні знаки до них.

Поліцейських відзначили за заслуги перед українським народом, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці служать у підрозділі «Світязь» з перших днів його створення. Вони брали участь у боях за Іловайськ та Вуглегірськ.

Відзнаки Верховної Ради України поліцейським вручив заступник керівника поліції Волині Сергій Козак, під час перевірки несення правоохоронцями служби у північних районах області в місцях ймовірних спроб незаконного видобутку бурштину.

Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.


Нагородили двох волинських поліцейських
Нагородили двох волинських поліцейських
Нагородили двох волинських поліцейських


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Теги: поліцейські, нагороди
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