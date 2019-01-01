Нагородили двох волинських поліцейських

Бійцям роти «Світязь» – старшим сержантам поліціїтавручили грамоти Верховної Ради України та нагрудні знаки до них.Поліцейських відзначили за заслуги перед українським народом, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці служать у підрозділі «Світязь» з перших днів його створення. Вони брали участь у боях за Іловайськ та Вуглегірськ.Відзнаки Верховної Ради України поліцейським вручив заступник керівника поліції Волині, під час перевірки несення правоохоронцями служби у північних районах області в місцях ймовірних спроб незаконного видобутку бурштину.Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.