Нагородили двох волинських поліцейських
Сьогодні, 14:37
Бійцям роти «Світязь» – старшим сержантам поліції Роману Мельнику та Андрію Мельничуку вручили грамоти Верховної Ради України та нагрудні знаки до них.
Поліцейських відзначили за заслуги перед українським народом, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці служать у підрозділі «Світязь» з перших днів його створення. Вони брали участь у боях за Іловайськ та Вуглегірськ.
Відзнаки Верховної Ради України поліцейським вручив заступник керівника поліції Волині Сергій Козак, під час перевірки несення правоохоронцями служби у північних районах області в місцях ймовірних спроб незаконного видобутку бурштину.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
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Поліцейських відзначили за заслуги перед українським народом, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці служать у підрозділі «Світязь» з перших днів його створення. Вони брали участь у боях за Іловайськ та Вуглегірськ.
Відзнаки Верховної Ради України поліцейським вручив заступник керівника поліції Волині Сергій Козак, під час перевірки несення правоохоронцями служби у північних районах області в місцях ймовірних спроб незаконного видобутку бурштину.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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