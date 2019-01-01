вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відкрили терасу*

У «Промені» відкрили терасу*
Вже сьогодні, 9 квітня, у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відкрили терасу.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Відтепер відвідувачі матимуть можливість смачно їсти не лише всередині, а й на терасі Grand Central.

«Ми помітили, що відвідувачі в хорошу погоду виходять на терасу пити каву, спілкуватись, фотографуватись. Планували відкриття на кінець квітня, але вирішили зробити це раніше, бо гості все більше і більше виходили на вулицю, і ми зрозуміли, що немає сенсу тягнути», – діляться керівники Grand Central.

У «Промені» відкрили терасу*
У «Промені» відкрили терасу*
У «Промені» відкрили терасу*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Grand Central, Промінь, Луцьк, тераса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську тимчасово призупинили опалювальний сезон
Сьогодні, 16:32
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
Сьогодні, 16:20
У «Промені» відкрили терасу*
Сьогодні, 16:00
Парасолі напоготові: Україну від завтра накриють дощі
Сьогодні, 15:55
Дружина луцького судді користується квартирою університету
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»* У «Промені» відбудеться фестиваль «Нуль відходів»*
Сьогодні, 13:05
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
05 квітень, 14:17
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
03 квітень, 10:42
У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall* У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*
30 березень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
 1
Запрошують на день відкритих дверей: у Луцьку запрацює приватна загальноосвітня школа. ФОТО
08 квітень, 21:30
 1
У Нововолинську тимчасово призупинили опалювальний сезон
Сьогодні, 16:32
 0
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У «Промені» відкрили терасу*
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8