У «Промені» відкрили терасу*

Вже сьогодні, 9 квітня, у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відкрили терасу.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.Відтепер відвідувачі матимуть можливість смачно їсти не лише всередині, а й на терасі Grand Central.«Ми помітили, що відвідувачі в хорошу погоду виходять на терасу пити каву, спілкуватись, фотографуватись. Планували відкриття на кінець квітня, але вирішили зробити це раніше, бо гості все більше і більше виходили на вулицю, і ми зрозуміли, що немає сенсу тягнути», – діляться керівники Grand Central.