У «Промені» відкрили терасу*
Сьогодні, 16:00
Вже сьогодні, 9 квітня, у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відкрили терасу.
Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
Відтепер відвідувачі матимуть можливість смачно їсти не лише всередині, а й на терасі Grand Central.
«Ми помітили, що відвідувачі в хорошу погоду виходять на терасу пити каву, спілкуватись, фотографуватись. Планували відкриття на кінець квітня, але вирішили зробити це раніше, бо гості все більше і більше виходили на вулицю, і ми зрозуміли, що немає сенсу тягнути», – діляться керівники Grand Central.
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Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
Відтепер відвідувачі матимуть можливість смачно їсти не лише всередині, а й на терасі Grand Central.
«Ми помітили, що відвідувачі в хорошу погоду виходять на терасу пити каву, спілкуватись, фотографуватись. Планували відкриття на кінець квітня, але вирішили зробити це раніше, бо гості все більше і більше виходили на вулицю, і ми зрозуміли, що немає сенсу тягнути», – діляться керівники Grand Central.
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