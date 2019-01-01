Біля луцького «Авангарду» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:34
У дні проведення футбольних матчів поблизу стадіону "Авангард" у Луцьку не продаватимуть алкоголь.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Враховуючи звернення Луцького відділу ГУ НП у Волинській області та у зв’язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, у дні проведення футбольних матчів протягом 2019 року обмежать продаж алкогольних напоїв у деяких закладах торгівлі.
Зокрема, заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та пиво (крім пива у пластиковій тарі) за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону "Авангард".
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Про це йдеться на сайті міської ради.
Враховуючи звернення Луцького відділу ГУ НП у Волинській області та у зв’язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, у дні проведення футбольних матчів протягом 2019 року обмежать продаж алкогольних напоїв у деяких закладах торгівлі.
Зокрема, заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та пиво (крім пива у пластиковій тарі) за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону "Авангард".
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