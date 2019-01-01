вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля луцького «Авангарду» не продаватимуть алкоголь

Біля луцького «Авангарду» не продаватимуть алкоголь
У дні проведення футбольних матчів поблизу стадіону "Авангард" у Луцьку не продаватимуть алкоголь.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Враховуючи звернення Луцького відділу ГУ НП у Волинській області та у зв’язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, у дні проведення футбольних матчів протягом 2019 року обмежать продаж алкогольних напоїв у деяких закладах торгівлі.

Зокрема, заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та пиво (крім пива у пластиковій тарі) за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону "Авангард".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, футбол, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина луцького судді користується квартирою університету
Сьогодні, 15:52
Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків
Сьогодні, 15:46
Біля луцького «Авангарду» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:34
Назвали луцькі підприємства, на яких почастішали нещасні випадки
Сьогодні, 15:20
Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку» У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
24 березень, 17:33
«Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто «Водії-святкувальники»: у Луцьку затримали п’яних керманичів авто
08 березень, 18:36
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
25 лютий, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
Сьогодні, 10:08
 1
Запрошують на день відкритих дверей: у Луцьку запрацює приватна загальноосвітня школа. ФОТО
08 квітень, 21:30
 1
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У «Промені» відкрили терасу*
Сьогодні, 16:00
 0
Парасолі напоготові: Україну від завтра накриють дощі
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8