Біля луцького «Авангарду» не продаватимуть алкоголь

У дні проведення футбольних матчів поблизу стадіону "Авангард" у Луцьку не продаватимуть алкоголь.Про це йдеться на сайті міської ради.Враховуючи звернення Луцького відділу ГУ НП у Волинській області та у зв’язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, у дні проведення футбольних матчів протягом 2019 року обмежать продаж алкогольних напоїв у деяких закладах торгівлі.Зокрема, заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та пиво (крім пива у пластиковій тарі) за одну годину до початку, під час проведення та одну годину після закінчення матчу в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону "Авангард".