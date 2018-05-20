Дружина луцького судді користується квартирою університету

Заступник голови Луцького міськрайонного судузадекларував квартири у користуванні, свою та чужу автівку та акції скандальної компанії, власники акцій якої в офшорній зоні.Суддя користується у Луцьку з 2018 року квартирою площею 85,3 м. кв., яка належитьк. Дружиназ 2000 року користується у Луцьку квартирою площею 25 м. кв., яка належить Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки.У 2017 році суддя придбав авто «TOYOTA CAMRY» 2011 року випуску вартістю 187,57 тисячі гривень. Дружина користується з 2014 року автівкою «Хюндай Туксон» 2007 року випуску вартістю 70 тисяч гривень, яка належить Ірині Грещук.Роман Кихтюк також має з 1999 року 860 акцій «Черкасихімволокно» номінальною вартістю 0,05 гривні.До слова, згідно даних аналітичної системи «You control», за останні три роки кількість судових справ цієї компанії становить 897, з них 12 кримінальних. Станом на квітень на компанію відкрите виконавче провадження. Станом на березень 2019 року компанія мала податковий борг – 130,937 тисячі гривень, однак вже погасила його. Кінцеві бенефіціари компанії невідомі, власники 89,76 % акцій компанії – на Кіпрі, в офшорній зоні.Суддя отримав 349,738 тисячі гривень зарплати, 350 тисяч гривень доходу від продажу авто та 5,432 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами. Дружина у СНУ заробила 110,385 тисячі гривень. Дочка Анна отримала 22,853 тисячі гривень стипендії.Готівкою суддя має 280 тисяч гривень.З 2017 року у судді є кредит у розмірі 41,22 тисячі гривень, у дружини з 2017 року – кредит у розмірі 22,4 тисячі гривень та зобов’язання перед СНУ за комунальні послуги у розмірі 15,986 тисячі гривень.