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«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО

«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ висадили 10 одиниць дорослої липи та 6 одиниць ялівця.

Про це у Facebook написав депутат Микола Яручик.

"Має все бути красиво! Я за те, щоб наш мікрорайон ЛПЗ озеленювався. Саме тому більше ніж за два роки я завіз на мікрорайон понад 350 одиниць фруктових дерев. А сьогодні на вулиці Станіславського ми висадили 10 одиниць дорослої липи та 6 одиниць ялівця. Уявляю, яким гарним буде аромат на окрузі, коли липи зацвітуть", - зауважив він.

Депутат подякував учням 11 класу, котрі допомагали садити дерева, їх класному керівнику Наталії Сороці та директору НВК № 24 Тетяні Копчак. Також висловив вдячність усім працівникам КП «Парки і сквери» та директору Богдану Феденчуку, начальнику департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрію Красю за сприяння та гарну ініціативу.
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО
«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО

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Теги: озеленення, дерева, Луцьк, ЛПЗ
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