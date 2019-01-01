«Усе має бути красиво»: як луцький депутат зі школярами дерева садив. ФОТО

У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ висадили 10 одиниць дорослої липи та 6 одиниць ялівця.Про це у Facebook написав депутат"Має все бути красиво! Я за те, щоб наш мікрорайон ЛПЗ озеленювався. Саме тому більше ніж за два роки я завіз на мікрорайон понад 350 одиниць фруктових дерев. А сьогодні на вулиці Станіславського ми висадили 10 одиниць дорослої липи та 6 одиниць ялівця. Уявляю, яким гарним буде аромат на окрузі, коли липи зацвітуть", - зауважив він.Депутат подякував учням 11 класу, котрі допомагали садити дерева, їх класному керівнику Наталії Сороці та директору НВК № 24 Тетяні Копчак. Також висловив вдячність усім працівникам КП «Парки і сквери» та директору Богдану Феденчуку, начальнику департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрію Красю за сприяння та гарну ініціативу.