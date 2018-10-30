У Нововолинську тимчасово призупинили опалювальний сезон





Таке рішення прийняв виконком Нововолинської міської ради.



«У разі пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб нижче +8С комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» відновити подачу теплоносія для опалення відповідно до температурного графіка. У випадку збереження середньодобової температури зовнішнього повітря вище +8С, датою припинення опалювального сезону вважати 08.04.2019 року», - йдеться у рішенні виконкому.



До слова, котельню Нововолинської центральної міської лікарні не відключили.





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