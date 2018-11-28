У Рожищі автівка біля школи збила дитину
Сьогодні, 19:03
Поблизу школи № 1 у Рожищі машина збила дев'ятирічного хлопчика. ДТП сталась у вівторок, 9 квітня.
Про це повідомляє видання Район.Рожище.
Як повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, за кермом легковика «Peugeot» був пенсіонер із села Топільне Рожищенського району.
З місця події дитину забрала швидка. Також там працювали поліцейські.
За словами Олександра Басалика, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, адже тяжкість тілесних ушкоджень ще встановлюють медики.
Хлопець зазнав значного стресу і є підозра на струс мозку. За словами очевидців, голова дитини була вся у крові.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Про це повідомляє видання Район.Рожище.
Як повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, за кермом легковика «Peugeot» був пенсіонер із села Топільне Рожищенського району.
З місця події дитину забрала швидка. Також там працювали поліцейські.
За словами Олександра Басалика, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, адже тяжкість тілесних ушкоджень ще встановлюють медики.
Хлопець зазнав значного стресу і є підозра на струс мозку. За словами очевидців, голова дитини була вся у крові.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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