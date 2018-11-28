У Рожищі автівка біля школи збила дитину





Про це повідомляє видання



Як повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, за кермом легковика «Peugeot» був пенсіонер із села Топільне Рожищенського району.



З місця події дитину забрала швидка. Також там працювали поліцейські.



За словами Олександра Басалика, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, адже тяжкість тілесних ушкоджень ще встановлюють медики.



Хлопець зазнав значного стресу і є підозра на струс мозку. За словами очевидців, голова дитини була вся у крові.



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