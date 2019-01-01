Громада церкви на Волині офіційно перейшла до ПЦУ





Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Парафіяни волинського села проголосували за перехід до ПЦУ



"8 квітня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Свято-Успенської громади села Старий Загорів Локачинського благочиння, які під час зборів, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України", - йдеться у повідомлені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Релігійна громада села Старий Загорів Локачинського району офіційно приєдналась до Православної Церкви України.Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ."8 квітня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Свято-Успенської громади села Старий Загорів Локачинського благочиння, які під час зборів, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію