Громада церкви на Волині офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:47
Релігійна громада села Старий Загорів Локачинського району офіційно приєдналась до Православної Церкви України.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.
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"8 квітня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Свято-Успенської громади села Старий Загорів Локачинського благочиння, які під час зборів, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Парафіяни волинського села проголосували за перехід до ПЦУ
"8 квітня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Свято-Успенської громади села Старий Загорів Локачинського благочиння, які під час зборів, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України", - йдеться у повідомлені.
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