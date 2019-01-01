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Громада церкви на Волині офіційно перейшла до ПЦУ

Громада церкви на Волині офіційно перейшла до ПЦУ
Релігійна громада села Старий Загорів Локачинського району офіційно приєдналась до Православної Церкви України.

Про це інформує Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.

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"8 квітня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Свято-Успенської громади села Старий Загорів Локачинського благочиння, які під час зборів, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України", - йдеться у повідомлені.



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Теги: ПЦУ, церква
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