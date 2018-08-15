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В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО

В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО
У Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише Обозреватель.

Зазначається, що мова йде про ділянку в Кобеляцькому районі.

"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.




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Теги: дорога, бетон
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Коментарі 1
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Ага, бетонку Київ-Варшава закатали зверху асфальтом і тепер кажуть що до цього часу ніхто такого не робив ))) Все чудово, тільки ремонт такої дороги обійдеться в 10 разів дорожче і триваліше...
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