В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:04
У Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише Обозреватель.
Зазначається, що мова йде про ділянку в Кобеляцькому районі.
"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише Обозреватель.
Зазначається, що мова йде про ділянку в Кобеляцькому районі.
"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ага, бетонку Київ-Варшава закатали зверху асфальтом і тепер кажуть що до цього часу ніхто такого не робив ))) Все чудово, тільки ремонт такої дороги обійдеться в 10 разів дорожче і триваліше...
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