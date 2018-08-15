В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише



Зазначається, що мова йде про ділянку в Кобеляцькому районі.



"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури, - пише Обозреватель Зазначається, що мова йде про ділянку в Кобеляцькому районі."Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років! Вперше в Україні! Такого до нас не робив ніхто", — йдеться в повідомленні.Зазначається, що поки дозволений рух по 1,7 км правого проїзду автодороги Н-31 Дніпро — Решетилівка.

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