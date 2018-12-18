В Україні запустили інтерактивну карту автобусних маршрутів

В Україні запрацювала інтерактивна карта автобусних маршрутів.Про це заявив міністр інфраструктури Українипід час презентації інтерактивної карти “Мережа автобусних маршрутів”, передає прес-служба відомства.За словами Омеляна, Міністерство інфраструктури системно працює над розвитком ринку автобусних перевезень і створенням найкращих умов для пасажирів та перевізників.Міністр інфраструктури наголосив, що для покращення ситуації на ринку важливим є забезпечити прозорість роботи учасників, і цьому може сприяти сервіс «Мережа автобусних маршрутів»: «Це інтерактивний інструмент на основі відкритих даних, що надає детальну інформацію щодо міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів в Україні. Сервіс не тільки показує автобусні маршрути та розклад руху, а й також дозволяє пасажирам отримати детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення».Міністр інфраструктури України наголосив, що презентована мапа автобусних маршрутів − це ще один інструмент для розвитку самих компаній-перевізників, адже якщо вони присутні на цій мапі, то значить легально працюють, а якщо немає, то про них ніхто не знатиме.