На Волині судили чоловіка, який поцупив форму стюардеси та камеру з банку





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Мешканець Нововолинська був судимий за крадіжку вироком від 8-го грудня 2015 року. Отримав покарання у виді позбавлення волі на строк один рік два місяці з іспитовим строком один рік. Протягом іспитового строку знову вчиняв крадіжки.



20-го березня 2016 року на мікрорайоні Шахтарському розбив вікна та викрав з салону автомобіля “Деу Матіз” акумуляторну батарею, дорожню сумку, фен для волосся, робочу форму стюардеси, чим спричинив потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1903,33 гривні.



Крім цього, 26 лютого 2017 року викрав з фасаду будівлі банку камеру зовнішнього відеоcпостереження, вартість становить 787,50 гривні.



Також в період із 13 квітня до 20 квітня 2017 року проникнув у підвальні приміщення, що знаходяться у будинку №8 мікрорайону Шахтарського. Викрав дитячий велосипед, вартістю 2000 гривень; два автомобільних колеса загальною вартістю 2000 гривень; садовий інвентар (шланги, дві пластикові бочки ємністю 30 та 20 літрів, пластикове відро, об'ємом 16 літрів); металевий змієвик, вартістю 200 гривень, чим спричинив майнову шкоду потерпілому на загальну суму 5100 гривень.



А також три ящика керамічної плитки марки, вартістю 1560 гривень; дванадцять підвісок до гіпсокартону; алюмінієву каструлю обємом 20 літрів, вартістю 400 гривень; дитячі пластмасові лижі вартістю 20 гривень; дві металевих арматури, загальною вартістю 100 гривень; пару лижних палок, вартістю 100 гривень та редуктор до газової колонки, вартістю 20 гривень, чим спричинив потерпілому майнову шкоду на загальну суму 2230 гривень.



1-го травня 2017, перебуваючи в під’їзді №1 будинку №16, розташованого на мікрорайоні Шахтарському, пошкодив кріплення електрощитка викрав датчик електроосвітлення, вартістю 400 гривень, чим спричинив ОСББ майнову шкоду на вищевказану суму.



Викрадене майно продавав незнайомим особам у місті Нововолинську, виручені кошти витратив на власні потреби. У судовому засіданні обвинувачений свою вину у інкримінованих йому злочинах визнав повністю, просив суд його суворо не карати.



Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки чотири місяці. До покарання за даним вироком частково приєднали невідбуте покарання за вироком Нововолинського міського суду від 8 грудня 2015 року у виді позбавлення волі на строк один рік два місяці. Остаточно призначили покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців.



До строку покарання зарахували попереднє ув’язнення з 5-го липня 2017 року по 5- те квітня 2019 року із розрахунку одному дню попереднього ув’язнення відповідає два дні позбавлення волі.



У залі суду засудженого звільнили з-під варти, як такого, що відбув призначене покарання повністю.

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