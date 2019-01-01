Скандальний головний земельник Волині роздав цінні ділянки на Світязі

Виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Відомо, що Ковельська місцева прокуратура повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, виконувачу обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.У серпні минулого року посадовець, будучи обізнаним про належність трьох земельних ділянок площею 1 га кожна за межами населеного пункту на території Пульмівської сільської ради Шацького району до земель водного фонду та особливо цінних земель, без проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації підписав та видав накази, якими затвердив проекти землеустрою про відведення ділянок у власність громадянам. При цьому відомості про ґрунтовий покрив та категорію земель не відповідали дійсності.На підставі наказів у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно внесли відомості про реєстрацію права власності на три ділянки вартістю понад 1 млн грн. кожна за громадянами - і з власності держави ці ділянки незаконно вибули.Нині виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в області підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Зауважимо, йдеться про скандального головного земельника ВолиніНагадаємо, надвечір 3 квітня співробітники Управління захисту економіки