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Лучанам розкажуть про місце України в світі

Лучанам розкажуть про місце України в світі
Громадянський Рух «СВІДОМІ» запрошує усіх охочих лучан на зустріч із народною депуткою України Ганною Гопко.

Відкрита розмова відбудеться у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь», - повідомляє ІА "Конкурент".

«Ганна Гопко – народна депутатка України, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради розповість, де з огляду на міжнародні геополітичні процеси місце України в світі, чи змінять це результати виборів та як кожен з нас може впливати на вибір вектору розвитку країни», – проанонсували «СВІДОМІ».

Також народна депутатка розповість, якою бачать нашу країну іноземці, чи довго Україна залишатиметься джерелом дешевих трудових ресурсів для Європи та світу. Тема торкнеться і питань мови, музики та кіно як ідентифікаторів особистості. Окрім того говоритимуть і про екологічну свідомість українців.

Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ.

«Вхід вільний. Приєднуйтесь!», – підсумували організатори зустрічі.

Лучанам розкажуть про місце України в світі

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Теги: Ганна Гопко, зустріч, Україна, відкрита розмова
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