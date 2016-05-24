Лучанам розкажуть про місце України в світі

Ганною Гопко.



Відкрита розмова відбудеться у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь», - повідомляє



«Ганна Гопко – народна депутатка України, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради розповість, де з огляду на міжнародні геополітичні процеси місце України в світі, чи змінять це результати виборів та як кожен з нас може впливати на вибір вектору розвитку країни», – проанонсували «СВІДОМІ».



Також народна депутатка розповість, якою бачать нашу країну іноземці, чи довго Україна залишатиметься джерелом дешевих трудових ресурсів для Європи та світу. Тема торкнеться і питань мови, музики та кіно як ідентифікаторів особистості. Окрім того говоритимуть і про екологічну свідомість українців.



Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету



«Вхід вільний. Приєднуйтесь!», – підсумували організатори зустрічі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух «СВІДОМІ» запрошує усіх охочих лучан на зустріч із народною депуткою УкраїниВідкрита розмова відбудеться у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь», - повідомляє ІА "Конкурент" «Ганна Гопко – народна депутатка України, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради розповість, де з огляду на міжнародні геополітичні процеси місце України в світі, чи змінять це результати виборів та як кожен з нас може впливати на вибір вектору розвитку країни», – проанонсували «СВІДОМІ».Також народна депутатка розповість, якою бачать нашу країну іноземці, чи довго Україна залишатиметься джерелом дешевих трудових ресурсів для Європи та світу. Тема торкнеться і питань мови, музики та кіно як ідентифікаторів особистості. Окрім того говоритимуть і про екологічну свідомість українців.Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ «Вхід вільний. Приєднуйтесь!», – підсумували організатори зустрічі.

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