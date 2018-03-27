У Володимирі-Волинському випустили на волю 90 врятованих кажанів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:41
Кажанчиків, яких більше півтора місяці врятували у Володимирі-Волинському випустили на волю.
Взяти участь у завершенні операції «Порятунок кажанів» зміг взяти кожен охочий. Випустили врятованих тваринок на волю ввечері 9-го квітня, - інформує "БУГ".
Кажанчиків знайшли в одній з установ Володимира-Волинського, коли здійснювали демонтаж старих вікон і замінювали на нові. 19-го лютого на майстрів у щілинах чекав сюрприз – перелякані кажани, сон котрих потривожили раніше часу. Їх було 89. Згодом у ще одному вікні знайшли ще одного. Загалом – 90.
Майстри, які знайшли кажанчиків, зібрали їх в коробку і зателефонували до місцевого ветеринара Сергія Тернова. Далі порятунком зайнялися активісти.
У соцмережах та ЗМІ волонтери, серед яких і Ганна Доскоч, оголосили операцію «Порятунок кажанів» і просили підтримати кампанію порятунку фінансово. За словами Ганни, зголосилося допомогти багато людей.
Спочатку кажанів потрібно було доставити у місто Харків, де у Центрі порятунку рукокрилих відгодували і відправили в анабіозний сон. Після завершення холодів, їх потрібно було повернути додому. Адже кажани мають жити у своєму природному середовищі, де і народилися.
Випускати кажанчиків на волю прийшло багато людей. Були і діти.
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Взяти участь у завершенні операції «Порятунок кажанів» зміг взяти кожен охочий. Випустили врятованих тваринок на волю ввечері 9-го квітня, - інформує "БУГ".
Кажанчиків знайшли в одній з установ Володимира-Волинського, коли здійснювали демонтаж старих вікон і замінювали на нові. 19-го лютого на майстрів у щілинах чекав сюрприз – перелякані кажани, сон котрих потривожили раніше часу. Їх було 89. Згодом у ще одному вікні знайшли ще одного. Загалом – 90.
Майстри, які знайшли кажанчиків, зібрали їх в коробку і зателефонували до місцевого ветеринара Сергія Тернова. Далі порятунком зайнялися активісти.
У соцмережах та ЗМІ волонтери, серед яких і Ганна Доскоч, оголосили операцію «Порятунок кажанів» і просили підтримати кампанію порятунку фінансово. За словами Ганни, зголосилося допомогти багато людей.
Спочатку кажанів потрібно було доставити у місто Харків, де у Центрі порятунку рукокрилих відгодували і відправили в анабіозний сон. Після завершення холодів, їх потрібно було повернути додому. Адже кажани мають жити у своєму природному середовищі, де і народилися.
Випускати кажанчиків на волю прийшло багато людей. Були і діти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Від таких новин аж приємно на душі робиться, молодці і будівельники що не завдали шкоди, волонтери і всі люди які приймали участь в порятунку. Дякую вам!
мені теж сподобалось і дитина з задоволенням дивилась відео. ДЯКУЮ
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