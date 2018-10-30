На Ковельщині соцслужби вилучили двох дітей з неблагополучних сімей
09 квітень, 22:58
На Ковельщині двох маленьких хлопчиків вилучили із неблагополучних сімей.
Як повідомила начальник Служби у справах дітей м. Ковеля Жанна Вельма, двох дітей (хлопчиків віком до трьох років) вилучили з неблагополучних сімей, - пише КовельPost.
Нині малюки проходять медичне обстеження у міській дитячій лікарні Ковеля і згодом будуть направлені у Волинський обласний спеціалізований будинок дитини.
Службою у справах дітей розглядатиметься питання про позбавлення батьківських прав, якщо за півроку ситуація у родинах не зміниться на краще. У лікарні діти знаходяться на повному державному забезпеченні, мають посилене харчування, засоби гігієни та одяг.
Проте двох інших діток, які перебували у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації, усиновлюють. Для хлопчиків-сиріт (5 і 6 років) знайшли нові родини.
Впродовж останнього місяця трьох дітей з центру реабілітації було повернуто у біологічні сім'ї, які стали на шлях виправлення. Проте, соціальні працівники продовжують опікуватися ними та стежити, аби права дітей не порушувалися, а умови проживання та виховання були й надалі належними.
Якщо ви бажаєте допомогти дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, хочете взяти дитину у свою родину, звертайтеся за консультаціями та допомогою у Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 106, тел. 6-17-48) або у Службу у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 107,108, тел. 6-17-27).
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Як повідомила начальник Служби у справах дітей м. Ковеля Жанна Вельма, двох дітей (хлопчиків віком до трьох років) вилучили з неблагополучних сімей, - пише КовельPost.
Нині малюки проходять медичне обстеження у міській дитячій лікарні Ковеля і згодом будуть направлені у Волинський обласний спеціалізований будинок дитини.
Службою у справах дітей розглядатиметься питання про позбавлення батьківських прав, якщо за півроку ситуація у родинах не зміниться на краще. У лікарні діти знаходяться на повному державному забезпеченні, мають посилене харчування, засоби гігієни та одяг.
Проте двох інших діток, які перебували у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації, усиновлюють. Для хлопчиків-сиріт (5 і 6 років) знайшли нові родини.
Впродовж останнього місяця трьох дітей з центру реабілітації було повернуто у біологічні сім'ї, які стали на шлях виправлення. Проте, соціальні працівники продовжують опікуватися ними та стежити, аби права дітей не порушувалися, а умови проживання та виховання були й надалі належними.
Якщо ви бажаєте допомогти дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, хочете взяти дитину у свою родину, звертайтеся за консультаціями та допомогою у Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 106, тел. 6-17-48) або у Службу у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 107,108, тел. 6-17-27).
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