вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Ковельщині соцслужби вилучили двох дітей з неблагополучних сімей

На Ковельщині соцслужби вилучили двох дітей з неблагополучних сімей
На Ковельщині двох маленьких хлопчиків вилучили із неблагополучних сімей.

Як повідомила начальник Служби у справах дітей м. Ковеля Жанна Вельма, двох дітей (хлопчиків віком до трьох років) вилучили з неблагополучних сімей, - пише КовельPost.

Нині малюки проходять медичне обстеження у міській дитячій лікарні Ковеля і згодом будуть направлені у Волинський обласний спеціалізований будинок дитини.

Службою у справах дітей розглядатиметься питання про позбавлення батьківських прав, якщо за півроку ситуація у родинах не зміниться на краще. У лікарні діти знаходяться на повному державному забезпеченні, мають посилене харчування, засоби гігієни та одяг.


Проте двох інших діток, які перебували у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації, усиновлюють. Для хлопчиків-сиріт (5 і 6 років) знайшли нові родини.

Впродовж останнього місяця трьох дітей з центру реабілітації було повернуто у біологічні сім'ї, які стали на шлях виправлення. Проте, соціальні працівники продовжують опікуватися ними та стежити, аби права дітей не порушувалися, а умови проживання та виховання були й надалі належними.

Якщо ви бажаєте допомогти дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, хочете взяти дитину у свою родину, звертайтеся за консультаціями та допомогою у Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 106, тел. 6-17-48) або у Службу у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради (м. Ковель, вул. Незалежності, 73, каб. 107,108, тел. 6-17-27).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, соцслужби, дитина, вилучення, всиновлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці втрачають на «прихованих» послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік
09 квітень, 23:32
На Ковельщині соцслужби вилучили двох дітей з неблагополучних сімей
09 квітень, 22:58
«Аналізи можна не здавати»: голова РДА на Волині запрошує команду Зеленського на дебати
09 квітень, 22:27
У місті на Волині зволікають із ремонтом спортзалу гімназії
09 квітень, 22:13
Схожі новини
На Ковельщині соцслужби вилучили дітей з неблагополучних сімей На Ковельщині соцслужби вилучили дітей з неблагополучних сімей
19 березень, 21:36
На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники
01 квітень, 10:24
Потрібні підгузки та дитячий візочок: волинян закликають допомогти одинокій мамі Потрібні підгузки та дитячий візочок: волинян закликають допомогти одинокій мамі
13 лютий, 21:46
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
30 жовтень, 2018, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці втрачають на «прихованих» послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік
09 квітень, 23:32
 0
На Ковельщині соцслужби вилучили двох дітей з неблагополучних сімей
09 квітень, 22:58
 0
Медіа
відео
1/8