10 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в управлінні ДСНС України у Волинській області(на фото), поетесата журналісткаВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.Зичимо міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.10 квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради України селищу шахтарів було присвоєне ім’я Нововолинськ. Утворилась Нововолинська селищна рада. У квітні 1957-го робітниче селище стало містом районного підпорядкування.У цей день 1960 року футбольна команда «Волинь» провела свій перший матч. Він відбувся у Кіровограді. У ньому ж було здобуто й першу історичну перемогу – 3:1, а перший м’яч забив Володимир Бойченко.