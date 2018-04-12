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Українці втрачають на «прихованих» послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік

Українці втрачають на «прихованих» послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік
Офіс ефективного регулювання (BRDO) напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити проблему втрати грошей абонентами мобільного зв’язку через контент-послуги, які вони не замовляли.

Про це пише Економічна правда з посиланням на прес-службу BRDO.

Як зазначили експерти, гроші з мобільного рахунку можуть зникати саме через контент-послуги – мелодії, гороскопи, анекдоти — обсяги продажів яких зростають із кожним роком.

"За нашою оцінкою, сукупний дохід від них у 2017 році перевищив 1 мільярд гривень!" — зазначили у BRDO.

І додали, що визначити, яка частина оплачених контент-послуг насправді не замовлялася споживачами, доволі складно.

"Однак, навіть якщо припустити, що таких 10%, то збитки споживачів становлять не менше 100 млн грн на рік", — додали експерти.

Як зазначили в BRDO, проблему визнає і сам регулятор — Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Так, у кінці березня НКРЗІ опублікувала звіт на своїй сторінці, що підтверджує: підключення операторами контент-послуг без згоди абонентів було однією із двох основних проблем мобільного зв’язку у 2018 році (друга — відсутність тарифних планів без інтернету).

"Про зростання масштабу проблеми свідчить і динаміка відповідних скарг абонентів: порівняно з 2016 роком, їхня кількість у 2018-му зросла у 5 разів!" — наголосили у BRDO.

Водночас в Офісі ефективного регулювання підкреслили, що IT-cектор BRDO вже напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити цю проблему.

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Теги: мобільний рахунок, послуга, гроші, тариф, оператор
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