Українці втрачають на «прихованих» послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік





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Як зазначили експерти, гроші з мобільного рахунку можуть зникати саме через контент-послуги – мелодії, гороскопи, анекдоти — обсяги продажів яких зростають із кожним роком.



"За нашою оцінкою, сукупний дохід від них у 2017 році перевищив 1 мільярд гривень!" — зазначили у BRDO.



І додали, що визначити, яка частина оплачених контент-послуг насправді не замовлялася споживачами, доволі складно.



"Однак, навіть якщо припустити, що таких 10%, то збитки споживачів становлять не менше 100 млн грн на рік", — додали експерти.



Як зазначили в BRDO, проблему визнає і сам регулятор — Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).



Так, у кінці березня НКРЗІ опублікувала звіт на своїй сторінці, що підтверджує: підключення операторами контент-послуг без згоди абонентів було однією із двох основних проблем мобільного зв’язку у 2018 році (друга — відсутність тарифних планів без інтернету).



"Про зростання масштабу проблеми свідчить і динаміка відповідних скарг абонентів: порівняно з 2016 роком, їхня кількість у 2018-му зросла у 5 разів!" — наголосили у BRDO.



Водночас в Офісі ефективного регулювання підкреслили, що IT-cектор BRDO вже напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити цю проблему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіс ефективного регулювання (BRDO) напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити проблему втрати грошей абонентами мобільного зв’язку через контент-послуги, які вони не замовляли.Про це пише Економічна правда з посиланням на прес-службу BRDO.Як зазначили експерти, гроші з мобільного рахунку можуть зникати саме через контент-послуги – мелодії, гороскопи, анекдоти — обсяги продажів яких зростають із кожним роком."За нашою оцінкою, сукупний дохід від них у 2017 році перевищив 1 мільярд гривень!" — зазначили у BRDO.І додали, що визначити, яка частина оплачених контент-послуг насправді не замовлялася споживачами, доволі складно."Однак, навіть якщо припустити, що таких 10%, то збитки споживачів становлять не менше 100 млн грн на рік", — додали експерти.Як зазначили в BRDO, проблему визнає і сам регулятор — Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).Так, у кінці березня НКРЗІ опублікувала звіт на своїй сторінці, що підтверджує: підключення операторами контент-послуг без згоди абонентів було однією із двох основних проблем мобільного зв’язку у 2018 році (друга — відсутність тарифних планів без інтернету)."Про зростання масштабу проблеми свідчить і динаміка відповідних скарг абонентів: порівняно з 2016 роком, їхня кількість у 2018-му зросла у 5 разів!" — наголосили у BRDO.Водночас в Офісі ефективного регулювання підкреслили, що IT-cектор BRDO вже напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити цю проблему.

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