Через неправильну експлуатацію Брищенського полігону фільтрат стікає на поля людей





Про це повідомляє



Нині водойма, що розташована поблизу сміттєзвалища, не лише забруднена відходами. Ось цю автоцистерну ми упіймали «на гарячому». Водій, побачивши знімальну групу, поспішив утекти.



Місцеві жителі одразу відреагували та допомогли заблокувати авто, з цистерни якого здійснювався вилив бруду. Охоронці сміттєзвалища на камеру коментувати відмовилися, проте неохоче відповіли, що не знають ні водія, ні автівки. На місце інциденту викликали поліцію.



Слідчо-оперативною групою був взятий забір із водойми. Правоохоронці обіцяли відкрити кримінальне провадження.



За правилами: на території полігону повинні бути встановлені колодязі, котрі вбирають ці отруйні фільтрати. А також помпи, які повинні викачувати фільтрат на верх сміття, аби він випаровувався або всмоктувався в нижні шари відходів.



Місцеві кажуть, що експлуатація ведеться з порушеннями: сміття вчасно не пересипають ґрунтом, що має затримувати фільтрат і відходи; немає нормального захисного валу, ну а сам фільтрат ріками стікає на поля людей, а отже потрапляє у підземні води, які вони п’ють. У державній екологічній інспекції стверджують, що знають про ситуацію.



Незважаючи на порушення, на сміттєзвалище вже пригнали будівельну техніку. Місцеві жителі також підтверджують чутки про наступну чергу будівництва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сміттєвому полігоні в селі Брище Луцького району – чергове екологічне лихо. Місцеві мешканці вкотре скаржаться на незаконний злив інфільтрату – рідини, яка витікає з відходів. Кажуть, що його зливає енергетична компанія, яка добуває біогаз.Про це повідомляє 12 канал Нині водойма, що розташована поблизу сміттєзвалища, не лише забруднена відходами. Ось цю автоцистерну ми упіймали «на гарячому». Водій, побачивши знімальну групу, поспішив утекти.Місцеві жителі одразу відреагували та допомогли заблокувати авто, з цистерни якого здійснювався вилив бруду. Охоронці сміттєзвалища на камеру коментувати відмовилися, проте неохоче відповіли, що не знають ні водія, ні автівки. На місце інциденту викликали поліцію.Слідчо-оперативною групою був взятий забір із водойми. Правоохоронці обіцяли відкрити кримінальне провадження.За правилами: на території полігону повинні бути встановлені колодязі, котрі вбирають ці отруйні фільтрати. А також помпи, які повинні викачувати фільтрат на верх сміття, аби він випаровувався або всмоктувався в нижні шари відходів.Місцеві кажуть, що експлуатація ведеться з порушеннями: сміття вчасно не пересипають ґрунтом, що має затримувати фільтрат і відходи; немає нормального захисного валу, ну а сам фільтрат ріками стікає на поля людей, а отже потрапляє у підземні води, які вони п’ють. У державній екологічній інспекції стверджують, що знають про ситуацію.Незважаючи на порушення, на сміттєзвалище вже пригнали будівельну техніку. Місцеві жителі також підтверджують чутки про наступну чергу будівництва.

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