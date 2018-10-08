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У приміських потягах посилено перевірятимуть квитки у пасажирів

У приміських потягах посилено перевірятимуть квитки у пасажирів
Для зменшення збитковості Львівська залізниця запроваджує посилений контроль за оплатою проїзду у пасажирських потягах приміського сполучення. Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Із метою запобігання випадкам безквиткового проїзду громадян у приміських електро- та дизель-поїздах на вокзалах та станціях розпочали роботу посадкові групи працівників магістралі, що проводять посилену перевірку проїзних документів у пасажирів.

Особлива увага груп контролю буде зосереджена на вокзалах і станціях обласних і районних центрів, де спостерігається великий пасажиропотік. Крім того, на залізниці створено роз’їзні групи, що здійснюватимуть рейдові перевірки роботи провідників та наявності квитків у пасажирів, у тому числі пільгових проїзних документів, безпосередньо у поїздах на маршрутах слідування.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням вчасно та в повному обсязі оплачувати вартість проїзду у приміських потягах, а також просить пасажирів пільгових категорій брати у касах чи у провідників пільгові проїзні документи та сподівається на активну та принципову позицію громадян у випадках неякісної роботи працівників магістралі.

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Теги: потяг, квиток, перевірка, контроль, рейд
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