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Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО
У неділю, 7 квітня, у Луцькому зоопарку відкрилася виставка робіт вихованців студії "Чарівний пензлик". Малюнки-портрети тварин і птахів, які зазнімкував Олег Міткевич - неймовірної краси і справжньої дитячої щирості.

Про це інформують на сторінці зоопарку у faceboоk.

Як наголосила керівник студії Алла Жупанюк, техніка сухої пастелі, у якій виконані роботи, доволі складна, однак її підопічні із завданнями впоралися на "відмінно".

Кожному юному художнику теж надали слово. Діти поділилися емоціями, чому обрали саме такого звіра чи птаха, як працювали і що відчувають нині.

Директорка зоопарку Людмила Денисенко подякувала студії за постійну співпрацю, митцям побажала успіхів і виставок у галереях по усьому світу. А ще наголосила на просвітницькій природоохоронній ролі зоопарків та уточнила, що тут раді усім хорошим соціальним ініціативам.

Тож студійці були задоволені цим вернісажем, а їхні батьки та усі відвідувачі зоопарку висловлювали захоплення.

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

Юні луцькі художники презентували виставку робіт у луцькому зоопарку. ФОТО

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Теги: зоопарк, малюнки, виставка, Чарівний пензлик
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