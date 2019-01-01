Супрун пояснила, що робити відвідувачам, яких не пускають до пацієнтів у реанімаційне відділення





Закриті реанімації (відділення інтенсивної терапії) — пережитки "совєцького союзу", з якими досі стикаються близькі пацієнтів в лікарнях, - переконана в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Про це вона написала на своїй сторінці у



"В деяких лікарнях пускають лише на короткий проміжок часу, в деяких — лише у встановлені години, а десь (добре, що такого вже мізер) ще й беруть за це хабар. Маємо вкотре нагадати, що відвідувачі будь-якого віку мають право вільно перебувати поруч із пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії 24/7. Це право забезпечує заклад охорони здоров’я.



Натомість кожному десятому довелося виборювати право на вхід. Але питання доступу не пов’язані з корупційними складовими: лише у 4% від родичів вимагали хабара.



Частково така закритість пов’язана з неготовністю медичного персоналу до змін, частково — з необізнаністю самих пацієнтів. Адже лише половина опитаних знали, що можна відвідувати пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Хоча серед найбільш болючих моментів перебування в лікарнях вони називали обмеження доступу до відкритих реанімацій. Люди переживають це навіть складніше, ніж важкий стан пацієнта.



У розвинених країнах перебування близьких пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії — звична практика. Звісно, є чітко прописані правила, які не можна порушувати. Якщо їх дотримуватися — це зовсім не заважає лікарям в роботі, а пацієнту допомагає одужати. Це приклад пацієнто-орієнтованої медицини, до якої ми прагнемо в Україні.



Разом з Відкриті двері реанімації підготували інформаційні плакати, які рекомендуємо медзакладам вивішувати біля відділень інтенсивної терапії. До них включена інформація про правила допуску, а також алгоритм дій: що робити, якщо не допускають. Незабаром розішлемо їх до закладів охорони здоров’я.



Що важливо пам’ятати про доступ до відділень інтенсивної терапії:



- Право на допуск до пацієнта будь-якого віку діє 24/7 і забезпечується закладом охорони здоров'я.

- Один відвідувач може перебувати біля ліжка пацієнта без часових обмежень.

- Одночасно біля пацієнта може бути не більше двох осіб. Винятки обговорюються з лікарем.

- Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків.



Як поводитися у відділеннях інтенсивної терапії



- Майте при собі антисептичну рідину для дезінфекції рук і постійно нею користуйтеся. Руки – найбільше джерело поширення інфекцій.



- Якщо ви відчуваєте себе застудженим, не заходьте до палати, не наражайте близьку людину та інших пацієнтів на небезпеку.



- Не заходьте до реанімації у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або із сильним запахом тютюну.



- Ви потрапите в незвичне середовище: навколо вас будуть тяжкохворі люди, багато різних запахів та звуків. Налаштуйтеся на це перед входом у палату та стримуйте емоції.



- У жодному разі не чіпайте апаратуру, до якої підключені пацієнти, це може бути критичним для їхнього здоров’я і життя. Якщо апаратура почала незвично звучати або вам здалося, що з пацієнтом щось трапилось, терміново покличте медичний персонал. У жодному разі не намагайтеся щось зробити із пацієнтом та апаратурою самостійно. В таких випадках не панікуйте, не кричіть, залиште палату та довіртеся лікарям.



- Дослухайтеся до інструкцій, порад та прохань медичного персоналу. Не заважайте медикам, не конфліктуйте з ними. Команда відділень працює задля того, щоб зберегти життя та допомогти пацієнту. Вони кваліфіковані та досвідчені фахівці.



- Поважайте комфорт інших пацієнтів, не розмовляйте голосно, не роздивляйтеся людей, не заходьте до інших палат. Будь-яке питання краще обговорити з медичним персоналом поза палатою.



- Не користуйтеся мобільним телефоном у палаті. Не фотографуйте палату, персонал, інших пацієнтів та їхніх родичів. Ставтеся з повагою до приватності інших людей.



- Медичний персонал може попросити вас вийти з палати через необхідність провести певні маніпуляції з вашою близькою людиною або ж із іншими пацієнтами. Будь ласка, дослухайтеся цих прохань.



- Подбайте про свій стан, бо він впливає на стан вашої близької людини. Не треба перебувати у палаті цілодобово. Вам необхідно регулярно їсти та спати, виходити з приміщення", - написала Уляна Супрун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вільний доступ до реанімацій дозволений наказом МОЗ України №592 вже 3 роки.Закриті реанімації (відділення інтенсивної терапії) — пережитки "совєцького союзу", з якими досі стикаються близькі пацієнтів в лікарнях, - переконана в.о. міністра охорони здоров'я. Про це вона написала на своїй сторінці у facebook "В деяких лікарнях пускають лише на короткий проміжок часу, в деяких — лише у встановлені години, а десь (добре, що такого вже мізер) ще й беруть за це хабар. Маємо вкотре нагадати, що відвідувачі будь-якого віку мають право вільно перебувати поруч із пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії 24/7. Це право забезпечує заклад охорони здоров’я.Натомість кожному десятому довелося виборювати право на вхід. Але питання доступу не пов’язані з корупційними складовими: лише у 4% від родичів вимагали хабара.Частково така закритість пов’язана з неготовністю медичного персоналу до змін, частково — з необізнаністю самих пацієнтів. Адже лише половина опитаних знали, що можна відвідувати пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Хоча серед найбільш болючих моментів перебування в лікарнях вони називали обмеження доступу до відкритих реанімацій. Люди переживають це навіть складніше, ніж важкий стан пацієнта.У розвинених країнах перебування близьких пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії — звична практика. Звісно, є чітко прописані правила, які не можна порушувати. Якщо їх дотримуватися — це зовсім не заважає лікарям в роботі, а пацієнту допомагає одужати. Це приклад пацієнто-орієнтованої медицини, до якої ми прагнемо в Україні.Разом з Відкриті двері реанімації підготували інформаційні плакати, які рекомендуємо медзакладам вивішувати біля відділень інтенсивної терапії. До них включена інформація про правила допуску, а також алгоритм дій: що робити, якщо не допускають. Незабаром розішлемо їх до закладів охорони здоров’я.- Право на допуск до пацієнта будь-якого віку діє 24/7 і забезпечується закладом охорони здоров'я.- Один відвідувач може перебувати біля ліжка пацієнта без часових обмежень.- Одночасно біля пацієнта може бути не більше двох осіб. Винятки обговорюються з лікарем.- Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків.- Майте при собі антисептичну рідину для дезінфекції рук і постійно нею користуйтеся. Руки – найбільше джерело поширення інфекцій.- Якщо ви відчуваєте себе застудженим, не заходьте до палати, не наражайте близьку людину та інших пацієнтів на небезпеку.- Не заходьте до реанімації у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або із сильним запахом тютюну.- Ви потрапите в незвичне середовище: навколо вас будуть тяжкохворі люди, багато різних запахів та звуків. Налаштуйтеся на це перед входом у палату та стримуйте емоції.- У жодному разі не чіпайте апаратуру, до якої підключені пацієнти, це може бути критичним для їхнього здоров’я і життя. Якщо апаратура почала незвично звучати або вам здалося, що з пацієнтом щось трапилось, терміново покличте медичний персонал. У жодному разі не намагайтеся щось зробити із пацієнтом та апаратурою самостійно. В таких випадках не панікуйте, не кричіть, залиште палату та довіртеся лікарям.- Дослухайтеся до інструкцій, порад та прохань медичного персоналу. Не заважайте медикам, не конфліктуйте з ними. Команда відділень працює задля того, щоб зберегти життя та допомогти пацієнту. Вони кваліфіковані та досвідчені фахівці.- Поважайте комфорт інших пацієнтів, не розмовляйте голосно, не роздивляйтеся людей, не заходьте до інших палат. Будь-яке питання краще обговорити з медичним персоналом поза палатою.- Не користуйтеся мобільним телефоном у палаті. Не фотографуйте палату, персонал, інших пацієнтів та їхніх родичів. Ставтеся з повагою до приватності інших людей.- Медичний персонал може попросити вас вийти з палати через необхідність провести певні маніпуляції з вашою близькою людиною або ж із іншими пацієнтами. Будь ласка, дослухайтеся цих прохань.- Подбайте про свій стан, бо він впливає на стан вашої близької людини. Не треба перебувати у палаті цілодобово. Вам необхідно регулярно їсти та спати, виходити з приміщення", - написала Уляна Супрун.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію