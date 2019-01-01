Президент призначив стипендію волинській артистці

Петро Порошенко призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтв.



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Зокрема, дворічну стипендію отримуватиме артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, народна артистка України Людмила Приходько.

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