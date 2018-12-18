У Луцьку цілу ніч безкоштовно дивитимуться фільми
Сьогодні, 09:12
У суботу, 13 квітня, о 20:00 у приміщенні центральної міської бібліотеки для дітей (за адресою пр-т. Президента Грушевського, 1) розпочнеться нічний кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema». Орієнтовне завершення кінопоказу припадає на 7 ранку.
Про це повідомляють організатори.
Цього разу список фільмів для заходу вибирала сама команда організаторів заходу, а також глядачі, котрі голосували у соцмережах.
Отже, на нічному кіноперегляді будуть такі фільми: «Подорож до центру Землі» (2008), «Залізна леді» (2011), «Завжди кажи "Так"» (2008), «Одержимість» (2004), «Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних» (2011).
У перервах між спогляданням кінокартин учасники заходу зможуть посмакувати чаєм/кавою та смаколиками, а також взяти участь в цікавих тематичних конкурсах, де у кожного буде шанс виграти подарунок від партнерів проекту.
Проект має на меті пропаганду здорового способу життя. На подію дозволено брати із собою все, що є потрібним для комфорту глядачів. Єдина заборона – це алкоголь. Для зручності організатори радять не забувати про каремати, ковдри та змінне взуття. Це допоможе поринути в атмосферу домашнього кінотеатру та зробить ваш вечір приємним.
Для участі в заході, потрібно зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/tYJxWW4HtrVkWRUW7.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори.
Цього разу список фільмів для заходу вибирала сама команда організаторів заходу, а також глядачі, котрі голосували у соцмережах.
Отже, на нічному кіноперегляді будуть такі фільми: «Подорож до центру Землі» (2008), «Залізна леді» (2011), «Завжди кажи "Так"» (2008), «Одержимість» (2004), «Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних» (2011).
У перервах між спогляданням кінокартин учасники заходу зможуть посмакувати чаєм/кавою та смаколиками, а також взяти участь в цікавих тематичних конкурсах, де у кожного буде шанс виграти подарунок від партнерів проекту.
Проект має на меті пропаганду здорового способу життя. На подію дозволено брати із собою все, що є потрібним для комфорту глядачів. Єдина заборона – це алкоголь. Для зручності організатори радять не забувати про каремати, ковдри та змінне взуття. Це допоможе поринути в атмосферу домашнього кінотеатру та зробить ваш вечір приємним.
Для участі в заході, потрібно зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/tYJxWW4HtrVkWRUW7.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер відомий народний артист України
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 10 квітня
Сьогодні, 09:13
У Луцьку цілу ніч безкоштовно дивитимуться фільми
Сьогодні, 09:12
10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:56