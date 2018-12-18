У Луцьку цілу ніч безкоштовно дивитимуться фільми





Про це повідомляють організатори.



Цього разу список фільмів для заходу вибирала сама команда організаторів заходу, а також глядачі, котрі голосували у соцмережах.



Отже, на нічному кіноперегляді будуть такі фільми: «Подорож до центру Землі» (2008), «Залізна леді» (2011), «Завжди кажи "Так"» (2008), «Одержимість» (2004), «Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних» (2011).



У перервах між спогляданням кінокартин учасники заходу зможуть посмакувати чаєм/кавою та смаколиками, а також взяти участь в цікавих тематичних конкурсах, де у кожного буде шанс виграти подарунок від партнерів проекту.



Проект має на меті пропаганду здорового способу життя. На подію дозволено брати із собою все, що є потрібним для комфорту глядачів. Єдина заборона – це алкоголь. Для зручності організатори радять не забувати про каремати, ковдри та змінне взуття. Це допоможе поринути в атмосферу домашнього кінотеатру та зробить ваш вечір приємним.



Для участі в заході, потрібно зареєструватись за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 13 квітня, о 20:00 у приміщенні центральної міської бібліотеки для дітей (за адресою пр-т. Президента Грушевського, 1) розпочнеться нічний кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema». Орієнтовне завершення кінопоказу припадає на 7 ранку.Про це повідомляють організатори.Цього разу список фільмів для заходу вибирала сама команда організаторів заходу, а також глядачі, котрі голосували у соцмережах.Отже, на нічному кіноперегляді будуть такі фільми: «Подорож до центру Землі» (2008), «Залізна леді» (2011), «Завжди кажи "Так"» (2008), «Одержимість» (2004), «Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних» (2011).У перервах між спогляданням кінокартин учасники заходу зможуть посмакувати чаєм/кавою та смаколиками, а також взяти участь в цікавих тематичних конкурсах, де у кожного буде шанс виграти подарунок від партнерів проекту.Проект має на меті пропаганду здорового способу життя. На подію дозволено брати із собою все, що є потрібним для комфорту глядачів. Єдина заборона – це алкоголь. Для зручності організатори радять не забувати про каремати, ковдри та змінне взуття. Це допоможе поринути в атмосферу домашнього кінотеатру та зробить ваш вечір приємним.Для участі в заході, потрібно зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/tYJxWW4HtrVkWRUW7

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