Конфлікт через землю: волинянина, який жив на Херсонщині, жорстоко вбив сусід. ВІДЕО





Двоє сусідів, які багато років судяться за землю, завершили свою суперечку трагедією, - йдеться в сюжеті



Про те, що застрелив сусіда, 57-річний чоловік сказав односельцям лише ввечері, добряче випивши перед тим. Валентина Супрун з чоловіком одразу кинулися у двір пенсіонера – той лежав з простріленим животом.



"Рана була така, як грецький горіх. Ми його схопили за ноги, думали, що можна ще викликати швидку, але вже було пізно", - каже сусідка.



Згодом з’ясувалося, що злочин стався ще вранці. Сусід із мисливською рушницею зайшов у двір жертви потайки, через город, і одразу почав стріляти. Люди підозрюють, що впритул, бо пострілу не чули, хоча були поруч. А ціною життя 77-річного чоловіка стала одна сотка землі вздовж городу, за котру тривали судові розгляди вже багато років.





Племінник убитого каже, що спір затіяв сусід – він спершу встановив паркан, захопивши землю його дядька, а потім через суд хотів це узаконити, але справу програв.



"Дядько йому пропонував: ти мені заплати і вже як тобі хочеться, користуйся. Той вирішив в інший спосіб", - розповів Микола Басюк. Сусідка пояснює поведінку злочинця. "Той багато грошей витратив на адвокатів, був обурений, злий, що він гроші витратив, а нічого йому не дісталося. Останнім часом почав випивати", - розповіла Валентина Супрун.



Підозрюваний у вбивстві Олександр Ворчаков виріс на очах убитого ним пенсіонера. "Я не могла уявити, що він це зробив за той шматочок землі", - каже племінниця загиблого Ганна Орел. Навіщо чоловіку ця земля – у селі не розуміють, бо Олександр абсолютно не займався ні будинком, ні городом. Стрілець самотній – у нього померла вся родина, тож удома нікого немає. "Отакий підсумок: один – два метри на кладовищі, інший – два метри в кімнаті", - констатує Валентина Супрун.





Сам підозрюваний зараз в поліції. Правоохоронці кажуть, що спершу він каявся у скоєному, а тепер все заперечує. Копи вилучили рушницю Ворчакова, дозволу на яку чоловік не мав, зізнався, що купив її на ринку. "Є зброя. Шляхом проведення криміналістичних, судово-медичних експертиз провина зазначеної особи буде доведена", - не сумнівається заступник начальника слідчого відділення Дніпровського відділення поліції в Херсонській області Денис Лелюк.



За загиблим 77-річним Сергієм Басюком у селі сумують, бо він був небайдужим, завжди вболівав за Україну і намагався зробити життя навколо себе кращим. Жив один – його діти в Ізраїлі, про смерть батька вони дізналися телефоном. Після прощання тіло чоловіка заберуть на Волинь, аби поховати у рідних місцях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Херсонщині через земельну суперечку сталося вбивство.Двоє сусідів, які багато років судяться за землю, завершили свою суперечку трагедією, - йдеться в сюжеті ТСН Про те, що застрелив сусіда, 57-річний чоловік сказав односельцям лише ввечері, добряче випивши перед тим.з чоловіком одразу кинулися у двір пенсіонера – той лежав з простріленим животом."Рана була така, як грецький горіх. Ми його схопили за ноги, думали, що можна ще викликати швидку, але вже було пізно", - каже сусідка.Згодом з’ясувалося, що злочин стався ще вранці. Сусід із мисливською рушницею зайшов у двір жертви потайки, через город, і одразу почав стріляти. Люди підозрюють, що впритул, бо пострілу не чули, хоча були поруч. А ціною життя 77-річного чоловіка стала одна сотка землі вздовж городу, за котру тривали судові розгляди вже багато років.Племінник убитого каже, що спір затіяв сусід – він спершу встановив паркан, захопивши землю його дядька, а потім через суд хотів це узаконити, але справу програв."Дядько йому пропонував: ти мені заплати і вже як тобі хочеться, користуйся. Той вирішив в інший спосіб", - розповів Микола Басюк. Сусідка пояснює поведінку злочинця. "Той багато грошей витратив на адвокатів, був обурений, злий, що він гроші витратив, а нічого йому не дісталося. Останнім часом почав випивати", - розповіла Валентина Супрун.Підозрюваний у вбивстві Олександр Ворчаков виріс на очах убитого ним пенсіонера. "Я не могла уявити, що він це зробив за той шматочок землі", - каже племінниця загиблого Ганна Орел. Навіщо чоловіку ця земля – у селі не розуміють, бо Олександр абсолютно не займався ні будинком, ні городом. Стрілець самотній – у нього померла вся родина, тож удома нікого немає. "Отакий підсумок: один – два метри на кладовищі, інший – два метри в кімнаті", - констатує Валентина Супрун.Сам підозрюваний зараз в поліції. Правоохоронці кажуть, що спершу він каявся у скоєному, а тепер все заперечує. Копи вилучили рушницю Ворчакова, дозволу на яку чоловік не мав, зізнався, що купив її на ринку. "Є зброя. Шляхом проведення криміналістичних, судово-медичних експертиз провина зазначеної особи буде доведена", - не сумнівається заступник начальника слідчого відділення Дніпровського відділення поліції в Херсонській області Денис Лелюк.За загиблим 77-річним Сергієм Басюком у селі сумують, бо він був небайдужим, завжди вболівав за Україну і намагався зробити життя навколо себе кращим. Жив один – його діти в Ізраїлі, про смерть батька вони дізналися телефоном. Після прощання тіло чоловіка заберуть на Волинь, аби поховати у рідних місцях.

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