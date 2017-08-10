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«StrikeCity» кличе на День боулера*

«StrikeCity» кличе на День боулера*
«StrikeCity», що у торгово-розважальному центрі «ПортCity», має чудову новину для тих, хто любить боулінг.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Щочетверга година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» коштує всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!

Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».

Деталі за тел: 067 334 50 85

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Теги: боулінг, «ПортCity»
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