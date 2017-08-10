«StrikeCity» кличе на День боулера*
Сьогодні, 10:06
«StrikeCity», що у торгово-розважальному центрі «ПортCity», має чудову новину для тих, хто любить боулінг.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Щочетверга година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» коштує всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!
Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».
Деталі за тел: 067 334 50 85
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Щочетверга година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» коштує всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!
Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».
Деталі за тел: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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