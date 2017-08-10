«StrikeCity» кличе на День боулера*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



Щочетверга година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» коштує всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!



Боулінг-клуб «StrikeCity» розташований на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».



Деталі за тел: 067 334 50 85



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