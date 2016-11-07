Луцькрада заплатить понад 4 мільйони, бо розвела «авгієві стайні»





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Екологи інфомують, що перевірили дотримання вимог природоохоронного законодавства Луцькою міською радою. В ході перевірки врахували численні звернення громадян – жителів сіл Княгининок та Брище Луцького району, щодо дотримання мерією вимог природоохоронного законодавства при експлуатації міського полігону твердих побутових відходів.



Інспекція констатує, що Луцькрада не виконує вимоги статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Зокрема, не забезпечують реалізацію екологічної політики та екологічних прав громадян, не здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.



За результатами проведеної перевірки встановили факти порушень у сфері поводження з відходами, які мають системний характер. Так, Луцькою міською радою не забезпечене роздільне збирання відходів. До того ж, не виконують вимоги статті 32 Закону України “Про відходи” в частині заборони захоронення неперероблених (необроблених) відходів. Полігон твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району переповнений. Більше того, приписи інспекції за результатами попередніх перевірок міською радою не виконані.



Екологи додають, що внаслідок складування твердих побутових відходів за межами чаші полігону, недотримання вимог, встановлених законодавством щодо збирання, утилізації та знешкодження фільтрату, значно забруднилися землі, завдана шкода навколишньому природному середовищу.



Для відшкодування збитків інспекцією виставила претензії департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради на загальну суму 4 млн. 172,4 тис. гривень.



Екологи також зауважують, що є факти засмічення земель на території Луцька внаслідок розташування несанкціонованих сміттєзвалищ. Не забезпечується режим водоохоронної зони річки Сапалаївка, інших водних об’єктів, збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Немає обліку зелених насаджень, відсутній їх реєстр.



Заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за невиконання приписів, незабезпечення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства при експлуатації полігону твердих побутових відходів, що спричинило забруднення земель, притягнули до адміністративної відповідальності за статтями 52, 82-8, 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Довідка: крилатий вираз «авгієві стайні» означає надзвичайно забруднене місце, велике безладдя або вкрай занедбані й заплутані справи.



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