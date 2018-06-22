Волинянину, який облив барвником прокурора у залі суду, дали 4,5 років тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 5 квітня 2018 року обвинувачений, перебуваючи в залі судових засідань Луцького міськрайонного суду Волинської області, що на вулиці Конякіна, після завершення судового засідання у кримінальному провадженні із заздалегідь підготовленого невстановленого досудовим розслідуванням пристрою умисно плеснув в обличчя прокурору Луцької місцевої прокуратури рідину рожевого кольору.



Відповідно до висновку експерта вона містить у собі барвник «Фуксин основний». Зокрема, обвинувачений спричинив працівнику правоохоронного органу тілесні ушкодження: хімічний опік невідомою речовиною правого ока. Окрім того, речовина пошкодила костюм торгівельної марки «Arber», вартістю 3999 грн та сорочку, вартістю 419 грн. Відзначимо, що обвинувачений також висловив відносно прокурора словесні погрози вбивством та насильством.



Проте обвинувачений свою вину визнав частково. Він визнав, що плеснув в обличчя прокурору Луцької місцевої прокуратури антисептиком, внаслідок чого спричинив останньому легкі тілесні ушкодження, адже це підтверджується висновком судово-медичної експертизи. При цьому вказав, що такі його дії потерпілий спровокував своєю поведінкою, бо не покинув зал після судового засідання, чим не виконав вказівку вартового.



Втім, обвинувачений не визнав факт пошкодження одягу, адже вважає, що речі можна відіпрати. Разом з тим, він також розповів, що дійсно сказав до прокурора після судового засідання вислів: «…мій перший день на свободі буде твоїм останнім», але не вважає це погрозою. З його слів, вислів означав, що він хоче ламати всю систему і доводити до кінця свою невинуватість у справі. Він підтвердив, що в присутності працівників «швидкої» сказав до прокурора вислів: «тебе не проблема знайти», який означав, що він знає, де потерпілий працює і проживає.



У вчиненому чоловік не розкаявся, не вважав себе винним у епізодах щодо пошкодження майна, що належить працівнику правоохоронного органу, та в частині погрози вбивством та насильством щодо працівника правоохоронного органу, оскільки такі його дії пов’язані з протестом проти дій, бо той приховав відеозапис, який є доказом його невинуватості.



Незважаючи на часткове визнання вини, вона була доведена повністю доказами та показаннями свідків.



Призначаючи покарання, суд врахував молодий вік обвинуваченого, відомості про те, що він неодноразово судимий та має судимості, які не зняті та не погашені, інформацію про стан його здоров’я, зокрема те, що він перебуває під наглядом у ВОПЛ з діагнозом: «Дисоціальний розлад особистості», думку потерпілого, який в судовому засіданні просив призначити йому суворе покарання.



Таким чином, суд призначив чоловіку покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

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