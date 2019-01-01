вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО

На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
Хліб, що валяється біля автотраси Київ-Чоп, виявили у селі Пустоівання Радивилівського району.

Про це пише Радіо Трек.

На упаковці хліба видно, що він виготовлений ПрАТ "Концерн Хлібпром", що у Львові.

Як пише видання Рівне вечірнє, у поліцію Рівненщини також надійшло два повідомлення про викинутий у Пустоіванні хліб. Обставини ще з'ясовують.

На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хліб, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
У «Промені» презентували унікальний проект «Гапличка»
Сьогодні, 11:38
На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
Сьогодні, 11:27
У волинянина – рак трахеї: небайдужих просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 11:13
Волинянину, який облив барвником прокурора у залі суду, дали 4,5 років тюрми
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО В Україні відкрили першу бетонну дорогу. ВІДЕО
09 квітень, 17:04
На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища На Рівненщині облаштовують дорогу до Хрінницького водосховища
08 квітень, 02:38
У Рожищі ремонтують дороги У Рожищі ремонтують дороги
05 квітень, 11:33
Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк
30 березень, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
П'яний водій на бусі ганяв трасою на Волині
Сьогодні, 12:11
 0
У Луцьку закрили відоме кафе
Сьогодні, 12:03
 0
Скандал на Волині: черговий лікар відмовився оглянути двох хворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8