На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО
Сьогодні, 11:27
Хліб, що валяється біля автотраси Київ-Чоп, виявили у селі Пустоівання Радивилівського району.
Про це пише Радіо Трек.
На упаковці хліба видно, що він виготовлений ПрАТ "Концерн Хлібпром", що у Львові.
Як пише видання Рівне вечірнє, у поліцію Рівненщини також надійшло два повідомлення про викинутий у Пустоіванні хліб. Обставини ще з'ясовують.
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Про це пише Радіо Трек.
На упаковці хліба видно, що він виготовлений ПрАТ "Концерн Хлібпром", що у Львові.
Як пише видання Рівне вечірнє, у поліцію Рівненщини також надійшло два повідомлення про викинутий у Пустоіванні хліб. Обставини ще з'ясовують.
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