На Рівненщині біля дороги викинули цілу автівку хліба. ФОТО





Про це пише



На упаковці хліба видно, що він виготовлений ПрАТ "Концерн Хлібпром", що у Львові.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хліб, що валяється біля автотраси Київ-Чоп, виявили у селі Пустоівання Радивилівського району.Про це пише Радіо Трек На упаковці хліба видно, що він виготовлений ПрАТ "Концерн Хлібпром", що у Львові.Як пише видання Рівне вечірнє , у поліцію Рівненщини також надійшло два повідомлення про викинутий у Пустоіванні хліб. Обставини ще з'ясовують.

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